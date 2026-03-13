專家談加州經濟：政策不確定性影響小企業

我的頻道

記者李怡／舊金山報導
本森認為，加州的政策不確定性與監管壓力很影響小企業發展。（記者李怡╱攝影）
政府策略公司（Government Strategies, Inc.）總裁本森（Yolanda Benson）近日在一場媒體交流會上接受採訪，分析加州當前經濟形勢與政策環境。

她指出，加州經濟仍具全球影響力，但政策監管、稅收討論及不確定性因素，正對中小企業和地方經濟帶來壓力，呼籲商界與社區積極參與公共政策討論，確保企業與居民聲音被決策者聽見。

本森長期在沙加緬度從事政府政策與商業倡議工作，曾代表多個州級商會組織與立法機構溝通政策議題，並協助推動多項影響加州商業環境的經濟政策討論。

談及加州整體經濟，本森表示，加州目前仍是全球最大經濟體之一，進出口貿易、科技產業與創新仍是重要支柱。但她認為，近年政策環境讓部分企業感到壓力，包括法規增加、稅收討論以及營運成本上升。她指出，政府在制定政策時若忽略企業成本與經濟影響，可能削弱企業在加州發展的意願。

本森舉例說，她過去曾在三位加州州長任內任職，包括杜克美京（George Deukmejian）、威爾森（Pete Wilson）與史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），親眼見證加州政策環境的變化。

她指出，過去加州曾有多項促進企業發展的計畫，例如企業區（Enterprise Zones）與研發稅收抵免（R&D Tax Credit），幫助企業創造就業機會，但部分政策後來逐漸取消或縮減。

她也提到，部分州府機構在審查法案時，對經濟與財政影響常以「未知」或「影響有限」帶過，缺乏充分研究與分析，可能導致政策與企業實際需求之間出現落差。

本森進一步表示，當前加州面臨的一個重要問題，是政府與企業之間溝通不足。她認為，許多政策在推動前缺乏來自基層企業的實際反饋，而小企業因人力與時間有限，往往難以參與立法聽證或政策討論，使得決策過程中企業聲音相對不足。她強調，中小企業是加州經濟的重要基礎，如果政策忽略企業營運成本與市場競爭力，長遠而言可能削弱整體經濟活力。

在問答環節中，有記者詢問關稅政策、舊金山經濟環境以及可能出現的「億萬富翁稅」對加州經濟的影響。本森表示，關稅政策仍存在不確定性，短期內企業或許能透過庫存與市場調整應對，但長期可能影響供應鏈與成本。對於「富人稅」提案，她認為若政策推動過快，可能促使部分高收入人士或企業外移，對州政府財政收入造成衝擊。她同時指出，舊金山面臨企業離開與商家關閉等挑戰，若地方政府失去稅收來源，也將影響城市公共服務與經濟發展。

本森表示，加州經濟仍具強大潛力，但未來發展取決於政策制定是否能兼顧企業環境與社區需求。她呼籲商界與社區積極參與公共政策討論，向民選官員反映實際經營與生活情況，讓決策者更了解政策可能帶來的影響，從而在維持經濟活力的同時，推動更穩定與可持續的發展。

本森認為，加州的政策不確定性與監管壓力很影響小企業發展。（記者李怡╱攝影）
