歷年最高 美關稅政策衝擊在中外企 受負面影響者近7成

港媒：美軍依賴中國稀土 北京在川普訪中前握談判籌碼

艾瑞克丹恩離世 實習醫生演員控訴曾遭霸凌

編譯組／綜合報導
來自舊金山的「實習醫生」主演艾瑞克丹恩，因肌萎縮側索硬化症，於2月間去世。（路透資料照片）
據「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）報導，隨著好萊塢各界對已故演員艾瑞克丹恩（Eric Dane）的悼念持續湧現於社交媒體，其「實習醫生」（Grey′s Anatomy）劇組前搭檔揭露他現實中並未如劇中角色那般改過自新。

圖爾（Laura Ann Tull）自稱曾在該ABC醫療劇劇組擔任三年臨時演員，於2月20日在Threads平台發文稱這名舊金山本地人「是個欺凌者和混蛋」（was a bully and an a hole），當時距丹恩去世僅一天。

「他是個懦夫，曾虐待我、欺負我、嘲笑我。當我戰勝癌症時， 當我罹患自身免疫疾病時，他依然沉溺於自我陶醉的自戀中。」她的帖文寫道，「他的死亡無法抹去曾加諸於我的傷害。」

丹恩因多年抗爭肌萎縮性側索硬化症（amyotrophic lateral sclerosis），於2月19日離世，享年53歲。

他憑藉2005年飾演馬克·斯隆醫生（Dr. Mark Sloan，人稱「McSteamy 」）一角嶄露頭角。這個角色最初被設定為性感卻有毒、自我沉溺的花花公子，隨著劇集推進逐漸蛻變為體貼忠誠、性格豐滿的人物。2012年第九季中他被安排離世，但其角色精神通過劇中虛構的醫療基地「Grey Sloan Memorial Hospital」之名得以永存。

飾演劇中他初戀對象Addison Montgomery醫生的演員Kate Walsh在Instagram，及其他搭檔–Katherine Heigl、Chyler Leigh、Kim Raver，以及劇集主創Shonda Rhimes紛紛發表了深情的悼念。

但圖爾堅稱這些讚譽實屬不公。

「他自戀的自我與霸凌式的傲慢行徑摧毀了我的身心健康，」她在Threads平台發文，並訴說丹恩在從未與她交談的情況下散布關於她的流言。

圖爾的言論引發大批網友反駁，許多人指責她是「博眼球者」（attention seeker），批評其詆毀丹恩的遺澤。自丹恩去世後，她通過Threads平台回應數十條評論與批評，堅守自身立場。

好萊塢

