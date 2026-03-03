我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／劉美賢談奪金心法：失誤也很美、沒什麼好緊張

伊朗戰火引爆全球震盪 美股卻抗跌？3大關鍵因素

近幾日需求大增 聊天機器人Claude當機

編譯林思牧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
科技人經常參考的網站CNET，把Claude評為聊天機器人首選 (cnet.com截圖)
科技人經常參考的網站CNET，把Claude評為聊天機器人首選 (cnet.com截圖)

AI巨擘Anthropic的AI聊天機器人Claude在2日清晨當機，公司稱近幾日需求大增導致這個問題。而這個重大需求或許該拜川普政府之賜。

聖荷西信使報報導，Anthropic PBC的AI聊天機器人Claude及其相關的面向消費者的應用程式當機。公司表示，過去一周其服務一直面臨著「前所未有的需求」；但那些已將Claude的AI模型整合到自身系統中的企業並未受影響。

根據服務監控網站Downdetector的數據，在紐約時間上午6時40分左右的當機高峰期，將近2000名用戶報告了 Claude AI服務中斷。Anthropic透過WhatsApp發表聲明稱，包括claude.ai和公司應用程式在內的「面向消費者的介面」離線。

Anthropic在聲明中表示：「感謝大家的耐心等待，我們正在努力恢復服務，同時應對過去一周Claude前所未有的需求。」根據狀態更新網站顯示，截至紐約時間上午10時50分，公司的當機問題已解決，所有系統均已恢復運行。

由於Anthropic與國防部就其技術可能被用於大規模監控和自主武器研發的問題發生爭執，使其服務使用量激增。五角大廈已宣布Anthropic公司構成供應鏈風險，這項針對美國公司的史無前例的舉措可能會對其業務造成深遠影響。

據Anthropic公司稱，自1月以來，Claude的免費用戶數量增加了60%以上，付費用戶數量自10月以來也翻了一番以上。Anthropic已明確表示，不得將其產品用於監視美國人民或製造全自動武器。公司27日表示：「來自美國「戰爭部」（Department of War）的任何恐嚇或懲罰都無法改變我們的立場。」公司並矢言對任何將其列為供應鏈風險的正式通知提起訴訟。

執行長阿莫迪（Dario Amodei）在接受CBS新聞採訪時稱川普政府此舉是「報復性和懲罰性的」。在Anthropic被宣佈為供應鏈風險的幾個小時後，其規模更大的競爭對手OpenAI同意在國防部的機密網路中部署其AI模型。 OpenAI表示，他們達成的協議體現了公司的原則，即禁止在國內進行大規模監控，並要求「對武力的使用，包括自主武器系統的使用，承擔人為責任」。

OpenAI隨後為其新協議辯護，稱其在合約中設置了多項保障措施，以確保其模型在部署過程中得到正確使用和運作。但一些用戶已在周末線上呼籲大眾取消OpenAI的ChatGPT訂閱，理由是該協議的出台。同時，Claude 應用程式已連續數日位居蘋果App Store榜首，矽谷的科技從業人員也紛紛聲援Anthropic的立場。

世報陪您半世紀

國防部

上一則

舊金山CARE Court成效差 紐森公開點名 州府恐砍經費

下一則

非新冠也非流感 呼吸道病毒HMPV北加正流行

延伸閱讀

遭國防部停用 Anthropic執行長：堅守2底線但仍希望能合作

遭國防部停用 Anthropic執行長：堅守2底線但仍希望能合作
Anthropic拒鬆綁軍用AI 川普下令聯邦機構停用

Anthropic拒鬆綁軍用AI 川普下令聯邦機構停用
若核彈襲美Claude可否協助擊落？傳Anthropic執行長回答激怒五角大廈

若核彈襲美Claude可否協助擊落？傳Anthropic執行長回答激怒五角大廈
FT：美軍擬打造AI網攻工具 找中國電網弱點

FT：美軍擬打造AI網攻工具 找中國電網弱點
不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic

不配合就翻臉 川普令聯邦政府機構停止使用Anthropic

熱門新聞

屋崙一家冰淇淋店向奧運冠軍劉美賢提供終身冰淇淋。(美聯社)

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

2026-02-23 14:21
同樣來自東灣，同樣在20歲獲得奧運金牌，劉美賢(圖)與山口有相似的滑冰歷程。(美聯社)

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

2026-02-24 15:10
奧運金牌得主劉美賢歸國後現身阿拉米達市用餐。（新華社）

劉美賢現身阿拉米達餐廳 粉絲直擊 她笑稱以後要戴假髮出門

2026-02-26 15:26
以加州為基地的Trader Joe's被消費者選為全美最受歡迎超市，勝過多個大牌。（美聯社）

Trader Joe's膺全美最受歡迎超市 贏沃爾瑪、好市多

2026-02-24 01:20
與過去自動化浪潮首先取代工廠工人不同，AI技術變革將衝擊矽谷經濟的核心專業領域。「矽谷聯合創投」執行長漢考克表示，不同之處在於受影響的族群，他們處在經濟高階。(圖取自Joint Venture Silicon Valley臉書)

AI風暴直襲矽谷 41萬職位受影響 高薪白領成最大震央

2026-03-02 15:35
華裔青年Colin Kang住在佛利蒙，剛從聖荷西州大提前畢業，前程似錦，雪季在北極星雪場擔任滑雪教練，是為了負擔家計，不幸遇到意外過世。(取自Gofundme網站)

滑雪意外奪佛利蒙華青命 社區動員募款 2天募近13萬元

2026-02-25 01:20

超人氣

更多 >
冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？

冬奧花滑金牌劉美賢受訪時說mog了 什麼意思？
伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平

伊朗裔記者要曼達尼住嘴：別再跟我們說教什麼是和平
日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣

日子難過 如今美國人最常見5省錢習慣
美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？

美、以攻伊 跌破一眾「中國專家」眼鏡…反著聽就對了？
雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套

雲南男「一次」就染愛滋 因對方太帥…忍不住、沒戴套