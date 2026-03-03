近幾日需求大增 聊天機器人Claude當機

科技人經常參考的網站CNET，把Claude評為聊天機器人首選 (cnet.com截圖)

AI巨擘Anthropic的AI聊天機器人Claude在2日清晨當機，公司稱近幾日需求大增導致這個問題。而這個重大需求或許該拜川普政府之賜。

聖荷西信使報報導，Anthropic PBC的AI聊天機器人Claude及其相關的面向消費者的應用程式當機。公司表示，過去一周其服務一直面臨著「前所未有的需求」；但那些已將Claude的AI模型整合到自身系統中的企業並未受影響。

根據服務監控網站Downdetector的數據，在紐約時間上午6時40分左右的當機高峰期，將近2000名用戶報告了 Claude AI服務中斷。Anthropic透過WhatsApp發表聲明稱，包括claude.ai和公司應用程式在內的「面向消費者的介面」離線。

Anthropic在聲明中表示：「感謝大家的耐心等待，我們正在努力恢復服務，同時應對過去一周Claude前所未有的需求。」根據狀態更新網站顯示，截至紐約時間上午10時50分，公司的當機問題已解決，所有系統均已恢復運行。

由於Anthropic與國防部 就其技術可能被用於大規模監控和自主武器研發的問題發生爭執，使其服務使用量激增。五角大廈已宣布Anthropic公司構成供應鏈風險，這項針對美國公司的史無前例的舉措可能會對其業務造成深遠影響。

據Anthropic公司稱，自1月以來，Claude的免費用戶數量增加了60%以上，付費用戶數量自10月以來也翻了一番以上。Anthropic已明確表示，不得將其產品用於監視美國人民或製造全自動武器。公司27日表示：「來自美國「戰爭部」（Department of War）的任何恐嚇或懲罰都無法改變我們的立場。」公司並矢言對任何將其列為供應鏈風險的正式通知提起訴訟。

執行長阿莫迪（Dario Amodei）在接受CBS新聞採訪時稱川普政府此舉是「報復性和懲罰性的」。在Anthropic被宣佈為供應鏈風險的幾個小時後，其規模更大的競爭對手OpenAI同意在國防部的機密網路中部署其AI模型。 OpenAI表示，他們達成的協議體現了公司的原則，即禁止在國內進行大規模監控，並要求「對武力的使用，包括自主武器系統的使用，承擔人為責任」。

OpenAI隨後為其新協議辯護，稱其在合約中設置了多項保障措施，以確保其模型在部署過程中得到正確使用和運作。但一些用戶已在周末線上呼籲大眾取消OpenAI的ChatGPT訂閱，理由是該協議的出台。同時，Claude 應用程式已連續數日位居蘋果App Store榜首，矽谷的科技從業人員也紛紛聲援Anthropic的立場。