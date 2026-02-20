舊金山警局盼破2001年命案 加碼懸賞2.5萬追查兇嫌

舊金山警局懸賞加碼2萬5000元，追查2001年命案兇嫌；示意圖。(記者李怡╱攝影)

舊金山 警察局（SFPD）近日宣布，針對2001年一起未破命案加碼懸賞2萬5000元，使總獎金提高至17萬5000元，呼籲知情民眾提供線索，協助警方確認、逮捕並定罪涉案嫌犯。

警方表示，2001年6月18日，25歲女子Paula Brien在離開位於6街與Mission街一帶的一間酒吧後，與一名駕駛紅色車輛的陌生男子一同離去。稍後，她被發現陳屍於Harriet街400號路段附近。案件至今尚未有人被捕。

警方公布一名「關注對象」（person of interest）的外貌特徵，指該男子在2001年時年約35至40歲，白人，身高約5呎11吋至6呎，體重約200磅，深棕色頭髮、眼窩較深。警方強調，案件目前仍由兇殺案組（Homicide Detail）持續主導調查。

SFPD表示，此次新增的2萬5000元懸賞，使案件總懸賞金額達到17萬5000元。警方指出，任何有助於確認、逮捕並定罪嫌犯的有效資訊，都可能符合領取獎金資格。

警方呼籲，若民眾掌握相關線索，可聯絡冷案調查員Daniel Cunningham（電話：415-553-9515）、調查員Daniel Dedet（415-553-1450），或致電警局行動中心（415-553-1071）。民眾亦可撥打24小時舉報專線1-415-575-4444，或傳送簡訊至TIP411（簡訊開頭請輸入SFPD）。所有提供線索者可選擇匿名。

本案警局編號為010725646。警方表示，儘管案件已過多年，但對受害者家屬而言正義從未過期，期盼透過社區合作，讓案件早日水落石出。