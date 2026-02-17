華婦撞死一家四口免坐牢？ 傳脫產數百萬避賠償

我的頻道

舊金山訊
舊金山80歲華婦Mary Fong Lau因在2024年駕車撞死一家四口。死者家屬質疑Mary Fong Lau轉移財產，可能是為避免未來民事訴訟中的賠償責任。圖為案發後居民自發為死者追悼。（本報資料照片）
舊金山80歲華婦Mary Fong Lau因在2024年駕車撞死一家四口。死者家屬質疑Mary Fong Lau轉移財產，可能是為避免未來民事訴訟中的賠償責任。圖為案發後居民自發為死者追悼。（本報資料照片）

舊金山一名80歲華裔婦人劉方瑪麗（Mary Fong Lau，音譯）因在2024年駕車撞死一家四口而面臨重罪過失殺人指控。該案因造成重大傷亡並可能不判監禁，引發社會關注。又有媒體曝出劉方瑪麗可能通過轉移數百萬資產，以逃避賠償。

綜合舊金山紀事報（San Francisco Chronicle）和KTLA電視台的報導，最新披露的情況顯示，車禍發生後，劉方瑪麗將名下價值數百萬美元的不動產轉入新成立的有限責任公司（LLC），並出售部分房產給第三方，包括其女婿。死者家屬質疑，此舉可能是為避免未來民事訴訟中的賠償責任。

據報導，這起事故發生於2024年3月16日，劉方瑪麗當時駕駛賓士（Mercedes-Benz）SUV，在舊金山西門區（West Portal）附近的Ulloa街逆向行駛，時速高達約70哩（約113公里）。車輛衝上人行道後撞上建築物，並在Muni地鐵West Portal車站入口附近，撞上正在候車的奧洛維拉（Diego Cardoso de Oliveira）一家四口。

事故造成40歲的奧洛維拉、38歲的妻子Matilde Moncada Ramos Pinto，以及兩人一歲的兒子當場身亡；另一名兩個月大的嬰兒則在加護病房搶救四天後不治。據報導，事發當時，一家人正準備搭車前往舊金山動物園。

紀錄顯示，死者成年家屬已於2024年7月提出民事訴訟，並於2025年5月再次提告，尋求相關損害賠償。

2026年2月13日，劉方瑪麗將原先的「無罪」答辯改為「不抗辯（no-contest plea）」。不抗辯意味著當事人放棄進入陪審團庭審的權利，由法官直接判刑。舊金山高等法院法官陳啟煌（Bruce Chan）表示，考量其年齡、無犯罪紀錄及悔意等因素，預計不會判處監禁，可能為二至三年緩刑，期間不得駕車，最終量刑將在後續聽證會中確認。

檢方對劉方瑪麗選擇「不抗辯」而非認罪表示反對，並對法官表明不打算判處居家監禁或社區服務的立場提出異議。

在聽證會上，奧洛維拉的妹妹丹妮絲（Denise Oliveira）向法官表示：「我們感覺自己沒有任何權利，整個過程讓人深感不被尊重，也不像是正義的體現。」

案件後續量刑結果與相關民事訴訟進展，仍受到外界關注。

截至發稿本報未能獲劉方瑪麗的回應。

舊金山 華裔

金山華埠新年花市 熱迎火馬年 綿綿細雨無阻民眾熱情

NBA全明星賽收視暴增86% 創近15年新高

華婦撞死一家四口免坐牢？又被指脫產數百萬避賠償

80歲華婦撞死一家4口 法官：入獄等同判死 可能2到3年緩刑

舊金山撞死1家4口 8旬華婦或免監禁

挪威王儲探監性侵受審繼子 檢方要求延長羈押

撞死舊金山1家4口 法官裁定維持華婦重罪指控

華航趁著情人節即將到來，再加上農曆新年，推出優惠票價活動，北美出發的航班經濟艙票價最低只要681美元起跳，購買時間為即日起至2月22日止。(華航提供)

華航推情人節優惠 北美出發681元起

舊金山公立學校教師工會罷工10日進入第二天，舊金山聯合校區約120所公立學校仍全面停課，影響全市約5萬名學生家庭。(美聯社)

舊金山120所公校續停課 華裔家長：生活全亂了

太浩湖（Lake Tahoe）終於迎來一波關鍵降雪，且恰逢總統日三天連假。(取自太浩天氣網）

太浩湖強降雪 總統日假期返程恐艱辛 交通單位提醒備妥應急物資

知情人士透露，矽谷億萬富翁之一、Meta集團創辦人暨執行長查克柏格計畫在邁阿密購買房產，加入眾多在南佛羅里達擴張版圖的矽谷超級富豪行列。（本報資料照片）

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

官員警告，太浩湖即將暴風雪，恐寸步難行。民眾應做好準備。(圖取自南太浩湖市府臉書)

暴風雪來襲 太浩湖恐寸步難行 氣象局：16日晚最嚴重

儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

