我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

「一場徹底的財富遷移」加州富人、長者正搬到這城市

支持馬漢選加州州長 科技界資金砸150萬買超級盃廣告

編譯廖宜怡／綜合報導
一個主要由科技界知名人士成立的獨立支出委員會支持馬漢競選州長。（美聯社）
一個主要由科技界知名人士成立的獨立支出委員會支持馬漢競選州長。（美聯社）

一支在第60屆超級盃中播放的廣告透露了一個訊息：從與矽谷創投家席爾（Peter Thiel）關係密切的科技投資人，到電視劇「法網遊龍」（Law & Order）製作人在內的多位知名人士，正全力支持聖荷西市長馬漢（Matt Mahan）競選加州州長。

這支在超級盃播放的30秒廣告讚揚馬漢將聖荷西打造成「美國最安全的大城市」，讓馬漢瞬間成為家喻戶曉的人物。這支廣告的幕後推手是專為支持馬漢競選加州州長成立的獨立支出委員會「加州回歸基本」（California Back to Basics）。

聖荷西焦點（San Jose Spotlight）報導，「加州回歸基本」被禁止與馬漢的競選活動協調合作，但它卻花了150萬美元買下超級盃一位難求的廣告時段宣傳馬漢。文件顯示，這個獨立委員會迄今已籌到320萬美元資金，截至本月5日，該委員會籌得的大部分資金主要來自八個人。

「加州回歸基本」發言人羅德里格茲（Matthew Rodriguez）說：「超級盃給了我們一個機會向大眾介紹馬漢市長。他是一位能夠解決當前政治氛圍中存在的有害問題的候選人，也是唯一一位真正致力於解決加州人希望解決的問題的候選人。」

「焦點」表示，「加州回歸基本」捐款人包括世界知名科技創投公司Y Combinator顧問西貝爾（Michael Seibel，捐出100萬美元）、創投公司Greenoaks創辦人梅利爾夫婦（Marc and Ashley Merrill，分別捐出51萬美元）、創投公司Greenoaks創辦人梅塔（Neil Mehta，捐出50萬美元）、創投家辛格曼（Brian Singerman，捐出25萬美元）、電視劇「法網遊龍」創作者沃爾夫（Dick Wolf，捐出25萬美元）、投資顧問瓦赫特（Paul Wachter，捐出15萬美元）和洛杉磯的雷斯尼克（Joshua Resnick，捐出10萬美元）。

聖荷西信使報指出，馬漢自己曾是科技公司高層，本就與矽谷關密切，創業時曾獲Napster共同創辦人派克（Sean Parker）和Salesforce執行長班尼奧夫（Marc Benioff）的投資。和州長紐森一樣，馬漢也公開反對徵收富人稅。

沙加緬度政治顧問馬維格里奧歐（Steven Maviglio）說：「在加州提出『富人稅』之後，科技界似乎有所覺醒，馬漢顯然將獲得他們的支持。」

不過，馬漢獲得來自科技界的資金引起了其他候選人的注意。自費競選的億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）抨擊馬漢接受「富有科技精英」的金錢支持。

加州 超級盃 聖荷西

上一則

矽谷富翁出走又一人 傳查克柏格邁阿密置產

下一則

學生減少、預算限制…聖荷西聯合學區明年擬關閉9小學

延伸閱讀

灣區房市降溫 豪宅區逆勢上漲 阿賽頓郵區94027均價780萬

灣區房市降溫 豪宅區逆勢上漲 阿賽頓郵區94027均價780萬
年薪77萬美元 科技公司招聘這個崗位 500多名記者瘋搶

年薪77萬美元 科技公司招聘這個崗位 500多名記者瘋搶
財政告急 聖荷西市府擬調漲旅館稅 商界憂影響觀光

財政告急 聖荷西市府擬調漲旅館稅 商界憂影響觀光
聖荷西市長最後咨文 聚焦遊民與住房

聖荷西市長最後咨文 聚焦遊民與住房
首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片

首屆矽谷AI電影節 聖荷西登場 展映100部短片

熱門新聞

灣區男自製好市多熱狗汽水架暴紅 網喊：我好需要

2026-02-07 01:18
下周起加州會開始下雨，水利官員企盼有許多雨雪降下。（美聯社）

加州乾暖天氣即將結束 所幸超級盃時不會下雨

2026-02-06 20:33
財務告急，BART擬關閉最多15站、晚間9時或全面停駛。（記者李怡╱攝影）

BART陷財困 明年恐關閉15站、晚間全面停駛

2026-02-06 01:20
儘管舊金山市長羅偉和前眾議院議長裴洛西周日敦促舊金山聯合教育工作者協會繼續談判，但舊金山教師仍拒絕推遲原定於周一舉行的罷工。(舊金山聯合學區臉書）

羅偉、裴洛西施壓無效 教師拒延後罷工 金山全市學校周一停課

2026-02-09 16:53
舊金山飯店超級盃賽事周末正大賺特賺，平均每晚房費超過1200美元。（Google Maps）

超級盃周末房費飆 頂級飯店一晚超1200元仍被訂光

2026-02-06 14:12
科蒂隆放在Instagram上的產品介紹影片，引發熱烈迴響。 (取材自Instagram)

灣區男子製作好市多熱狗汽水架 在網路上暴紅

2026-02-06 21:58

超人氣

更多 >
美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格

美海關頻問How much money？華人現金被扣 只因漏填1表格
冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場

冬奧╱在羅密歐與朱麗葉的故鄉「梁祝」再度感動全場
逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投

逾60歲免繳房產稅 加州提案獲准聯署盼11月公投
現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙

現金回扣誘長者配藥與報名老人中心 紐約法拉盛2男涉1.2億醫保詐騙
美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返

美法院允撤銷臨時保護 宏都拉斯等3國移民可能遭遣返