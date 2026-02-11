支持馬漢選加州州長 科技界資金砸150萬買超級盃廣告

一個主要由科技界知名人士成立的獨立支出委員會支持馬漢競選州長。（美聯社）

一支在第60屆超級盃 中播放的廣告透露了一個訊息：從與矽谷創投家席爾（Peter Thiel）關係密切的科技投資人，到電視劇「法網遊龍」（Law & Order）製作人在內的多位知名人士，正全力支持聖荷西 市長馬漢（Matt Mahan）競選加州 州長。

這支在超級盃播放的30秒廣告讚揚馬漢將聖荷西打造成「美國最安全的大城市」，讓馬漢瞬間成為家喻戶曉的人物。這支廣告的幕後推手是專為支持馬漢競選加州州長成立的獨立支出委員會「加州回歸基本」（California Back to Basics）。

聖荷西焦點（San Jose Spotlight）報導，「加州回歸基本」被禁止與馬漢的競選活動協調合作，但它卻花了150萬美元買下超級盃一位難求的廣告時段宣傳馬漢。文件顯示，這個獨立委員會迄今已籌到320萬美元資金，截至本月5日，該委員會籌得的大部分資金主要來自八個人。

「加州回歸基本」發言人羅德里格茲（Matthew Rodriguez）說：「超級盃給了我們一個機會向大眾介紹馬漢市長。他是一位能夠解決當前政治氛圍中存在的有害問題的候選人，也是唯一一位真正致力於解決加州人希望解決的問題的候選人。」

「焦點」表示，「加州回歸基本」捐款人包括世界知名科技創投公司Y Combinator顧問西貝爾（Michael Seibel，捐出100萬美元）、創投公司Greenoaks創辦人梅利爾夫婦（Marc and Ashley Merrill，分別捐出51萬美元）、創投公司Greenoaks創辦人梅塔（Neil Mehta，捐出50萬美元）、創投家辛格曼（Brian Singerman，捐出25萬美元）、電視劇「法網遊龍」創作者沃爾夫（Dick Wolf，捐出25萬美元）、投資顧問瓦赫特（Paul Wachter，捐出15萬美元）和洛杉磯的雷斯尼克（Joshua Resnick，捐出10萬美元）。

聖荷西信使報指出，馬漢自己曾是科技公司高層，本就與矽谷關密切，創業時曾獲Napster共同創辦人派克（Sean Parker）和Salesforce執行長班尼奧夫（Marc Benioff）的投資。和州長紐森一樣，馬漢也公開反對徵收富人稅。

沙加緬度政治顧問馬維格里奧歐（Steven Maviglio）說：「在加州提出『富人稅』之後，科技界似乎有所覺醒，馬漢顯然將獲得他們的支持。」

不過，馬漢獲得來自科技界的資金引起了其他候選人的注意。自費競選的億萬富豪史泰爾（Tom Steyer）抨擊馬漢接受「富有科技精英」的金錢支持。