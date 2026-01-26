韓女團TWICE同款 舊金山動物園復古風T恤賣翻

TWICE成員志效（Jihyo）、定延（Jeongyeon）與Mina身穿動物園販售的復古款SF Zoo T恤，引發粉絲關注與搶購。（舊金山動物園提供）

舊金山 動物園（San Francisco Zoo）近日因一件復古風T恤意外爆紅。動物園表示，自韓國人氣女團TWICE成員穿著該款T恤造訪動物園並在社群媒體曝光後，禮品店訂單與詢問電話大量湧入，園方形容「幾乎被訂單淹沒」。

動物園指出，TWICE本月中旬來到灣區 ，於17日與18日在屋崙體育館（Oakland Arena）舉行演唱會期間，抽空造訪舊金山動物園。近日有照片在社群平台流傳，顯示成員志效（Jihyo）、定延（Jeongyeon）與Mina身穿動物園販售的復古款SF Zoo T恤，引發粉絲關注與搶購。

動物園隨後在官方社群帳號發文表示，「我們非常興奮TWICE的志效、定延與Mina日前造訪舊金山動物園，看起來她們玩得很開心。」園方也坦言，未料到該團體會公開分享穿著動物園T恤的照片，「在大家的熱情支持下，這件T恤突然成了一件『話題商品』。」

由於實體禮品店需求暴增，舊金山動物園宣布已將該款T恤上架官方網站開放預購，以因應粉絲與消費者需求。成人款售價27.99美元，兒童款為24.99美元。園方表示，部分銷售收益將用於支持動物照護計畫，民眾亦可於庫存尚在時，親赴動物園禮品店購買。

園方指出，「為了因應需求，我們的禮品店接到大量來電，因此決定提供線上購買管道，販售與現場完全相同的款式。」此舉也被視為善用流行文化熱度，為動物保育募集資源。

這波「T恤熱潮」也讓外界聯想到近期另一宗類似案例。此前，歌手泰勒絲 （Taylor Swift）在新專輯「The Life of a Showgirl」發行派對電影中，身穿蒙特瑞灣水族館（Monterey Bay Aquarium）的海獺保育T恤，短短兩天內便為海獺保育計畫募得超過200萬美元，引發廣泛關注。