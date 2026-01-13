菸品商違法販售調味菸鹼袋 挨罰100萬

舊金山嚴打違規販售調味菸鹼袋。（記者李怡／攝影）

舊金山 市府律師邱信福（David Chiu）日前宣布，其辦公室已與一家網路菸品零售商 達成和解，成功爭取到100萬美元罰款，並要求該公司立即停止向舊金山運送非法菸草產品。此案為市府近年強力執行「調味菸草禁令」的重要成果之一。

根據邱信福辦公室說明，涉案公司為Lucy Goods, Inc.，該公司被指控違反舊金山市法規，透過網路向市內消費者販售遭禁的調味菸鹼（尼古丁）袋（俗稱Zyns）。此案源於市府於2024年提起的訴訟，指多家線上菸品零售商無視地方禁令，非法銷售調味菸鹼產品。

邱信福表示，調味菸鹼袋近年在年輕族群中快速流行，對公共健康構成嚴重風險。舊金山已全面禁止所有調味菸草產品，包括調味菸鹼袋。任何網路商家都不能凌駕於法律之上。

他強調，此次和解希望能向業界傳達明確訊息，市府將嚴格執法、絕不寬貸。因調味菸鹼產品對青少年健康威脅極大，影響大腦發育，並導致長期健康後果。

根據背景資料，調味菸草產品的擴散已威脅多年來降低青少年吸菸率的努力。2023年加州 青少年菸草調查顯示，多數使用菸草的高中生表示曾使用調味菸草產品，而「菸鹼袋」已成為加州八年級學生中第二常見的菸草使用形式。菸鹼袋價格低廉、口味多樣，且單次攝取的菸鹼量甚至高於香菸，更容易吸引未成年人嘗試。

菸鹼對青少年大腦發育具高度危害性，少量攝入即可能造成中毒風險。正因如此，市議會在多名民選官員推動下，通過全面禁止調味菸草產品的相關法令。

邱信福辦公室表示，先前已與同案其他被告達成和解，總計為市府帶來近400萬美元的罰款與費用。市府強調，未來將持續透過法律手段，遏止違規菸品流入，確保公共健康法規獲得落實。