個性化車牌或彩繪 加州車主小心觸法挨罰

從全車Labubu彩繪的Cybertruck，到「LLovLily」或「IAMISIS」的個性化車牌，一些車主用色彩、圖案與文字，表達愛好、觀點與幽默。但在加州 ，想要玩得出彩須遵守法律並登記，否則可能引發輿論誤會，甚至背上不屬於自己的罰單 。

加州允許將車輛以各種顏色或圖案做包膜或彩繪，前提是不觸犯法律。律師劉龍珠表示，汽車更改顏色沒有向加州車管所（DMV ）報備，更改車輛的登記資料（Registration），在路上被警察抓到，可能會收到整改罰單。因為警方會懷疑改顏色的動機，是否涉嫌犯罪。很多涉嫌搶劫盜竊的車輛，目擊者辨識主要記顏色而非車牌，如果車主更改汽車顏色，也許會有惡意逃脫罪名嫌疑。更改汽車顏色，建議最好在十天內去DMV報備，DMV會要求填寫256表格和31表格，這是比較保險的做法。另外更改車牌顏色，比更改汽車顏色還需慎重；根據加州4464法律，禁止改動車牌上的字母、數字、反光塗層、標誌等，否則可能會涉輕罪。

關於個性化車牌的部分，據DMV網站，加州個性化車牌是合法的，但須透過DMV申請，符合審查規定後，付費並等待製作。車牌內容不能含冒犯或誤導性字串，否則DMV有權拒絕或取消該號碼。通常個性車牌製作周期，要比普通車牌長，車牌不能自己亂塗、改寫或遮蓋，也不能加裝會遮擋字號的裝飾物，否則可能被罰款甚至扣車。從今年元旦起，加州執行新法，禁止販售與使用遮蔽車牌的裝置（plate flippers），違者可罰款1000美元。