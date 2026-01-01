聖市體育場委會 展開跨部門對話

我的頻道

記者龔玥╱聖荷西報導
聖塔克拉拉市臨時成立體育場關係委員會。（聖塔克拉拉政府提供）
聖塔克拉拉市臨時成立的「體育場關係委員會（Ad-hoc Stadium Relations Committee）」近日在北區圖書館（Northside Library）舉行首次會議，正式啟動市府、體育場相關單位與周邊社區之間的對話機制。

出席人員包括市議員傑恩(Sudhanshu Jain)、岡薩雷斯(Albert Gonzalez)與查哈爾(Raj Chahal)，聖塔克拉拉警察局長摩根(Cory Morgan)、警隊長菲汀(Richard Fitting)，聖塔克拉拉聯合學區（SCUSD）學委渡邊(Kathy Watanabe），兩名舊金山49人隊代表，以及約30名社區居民。

會議開始由與會者依序自我介紹，讓市府官員、體育場代表與居民彼此認識。居民發言中，最普遍、也最受關注的問題是大型活動期間，前往李維球場(Levi’s Stadium）的民眾將車輛停放在鄰近住宅區，對社區生活造成幹擾。

市府人員說明，若未違反憲法第四修正案保障的權利，實際上很難對一般道路停車進行嚴格管制。官員指出，較具可行性的方式之一是實施「住戶停車證制度」，但此類計畫需取得超過五成居民支持才能推動。

會中也有人建議關閉Gianera Street通往Wilcox Avenue、連接李維球場的步行通道，以減少人潮進入住宅區。不過市府表示，該路線在體育場活動日是San Tomas Aquino步道封閉時的重要自行車替代動線，關閉恐影響整體交通安排。除停車問題外，居民也反映垃圾亂丟、交通壅塞、活動噪音及夜間燈光污染等長期困擾社區的議題。

本次會議除彙整意見與後續研究、社區外展計畫外，唯一的具體決議是推選市議員岡薩雷斯擔任該委員會主席。市府表示，未來將持續透過委員會平台，蒐集居民意見，尋求在大型賽事活動與社區生活品質之間取得平衡。

