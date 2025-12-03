加州諾瓦克社區醫院 秋季安全評級拿F

The Leapfrog Group日前公布2025年秋季全美「醫院安全評級」，諾瓦克社區醫院得到F評級。（醫院官網截圖）

沙加緬度蜂報報導，專門研究病患安全和醫療服務的非營利醫療保健監管機構The Leapfrog Group，日前公布2025年秋季全美「醫院安全評級」（Hospital Safety Grade）。加州 有一間醫院得到「F」，多家醫院得到「D」評級。

The Leapfrog Group每年春、秋針對全美近3000家綜合醫院發布安全評級，依據醫院在「防止可避免傷害與醫療錯誤的整體表現」給予A（最高）到F（最低）等級，評分依據30多項全國性績效指標。此外，在病患安全專家小組指導下，Leapfrog Group還列出約20多項具體基礎指標，並分感染、手術相關問題、安全性問題、預防錯誤的措施，與醫師、護理人員與醫院人員溝通等五大類作為評分基準。該組織表示，這些大多可預防的問題，每四名住院病患中就可能會影響一名，每年更造成高達25萬人死亡。

在286家加州的醫院中，只有諾瓦克社區醫院（Norwalk Community Hospital）在2025年秋季得到F。該醫院在預防抗藥性葡萄球菌感染（MRSA）、降低病患尿道感染風險等方面表現低於平均。在用藥溝通、出院指示說明、醫師使用電腦系統處理處方藥等方面也表現不佳。

加州另有13家醫院得到D。其中，莫德斯度醫師醫療中心（Doctors Medical Center of Modesto）和塔爾斯（Turlock）的伊曼紐醫療中心（Emanuel Medical Center）兩家醫院，在醫師、護理師與醫院人員間溝通指標上得到低分，然在「預防手術後遺留異物，如將危險物品留在患者體內」方面表現優於平均。

士德頓（Stockton）的戴莫倫醫院（Dameron Hospital）則因「用藥與出院相關溝通不良」、「未能有效預防血液感染」等方面得到低分而得到D。然該院在預防尿道感染、減少褥瘡、降低手術、醫療程序或分娩後血栓等有害事件上表現良好。

其他得到D評級的十間加州醫院如下：

艾爾森特羅（El Centro）的區域醫療中心（El Centro Regional Medical Center）、洛杉磯 社區醫院（Los Angeles Community Hospital）、全景市（Panorama City）的米慎社區醫院（Mission Community Hospital）、奧羅維爾（Oroville）的奧羅維爾醫院（Oroville Hospital）、聖馬刁醫療中心（San Mateo Medical Center）、聖塔保拉（Santa Paula）的聖塔保拉醫院（Santa Paula Hospital）、庫爾富（Culver City）的南加 州庫爾富醫院（Southern California Hospital at Culver City）、洛杉磯的南加州好萊塢醫院（Southern California Hospital at Hollywood）、海沃（Hayward）的聖羅斯醫院（St. Rose Hospital），及勝利谷（Victorville）勝利谷環球醫療中心（Victor Valley Global Medical Center）等。