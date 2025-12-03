我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演唱會取消效應？上海濱崎步主題咖啡館 照片全被清空

華府法官下令 執法人員須持逮捕令才能抓無證移民嫌犯

加州諾瓦克社區醫院 秋季安全評級拿F

編譯陳盈霖／綜合報導
The Leapfrog Group日前公布2025年秋季全美「醫院安全評級」，諾瓦克社區醫院得到F評級。（醫院官網截圖）
The Leapfrog Group日前公布2025年秋季全美「醫院安全評級」，諾瓦克社區醫院得到F評級。（醫院官網截圖）

沙加緬度蜂報報導，專門研究病患安全和醫療服務的非營利醫療保健監管機構The Leapfrog Group，日前公布2025年秋季全美「醫院安全評級」（Hospital Safety Grade）。加州有一間醫院得到「F」，多家醫院得到「D」評級。

The Leapfrog Group每年春、秋針對全美近3000家綜合醫院發布安全評級，依據醫院在「防止可避免傷害與醫療錯誤的整體表現」給予A（最高）到F（最低）等級，評分依據30多項全國性績效指標。此外，在病患安全專家小組指導下，Leapfrog Group還列出約20多項具體基礎指標，並分感染、手術相關問題、安全性問題、預防錯誤的措施，與醫師、護理人員與醫院人員溝通等五大類作為評分基準。該組織表示，這些大多可預防的問題，每四名住院病患中就可能會影響一名，每年更造成高達25萬人死亡。

在286家加州的醫院中，只有諾瓦克社區醫院（Norwalk Community Hospital）在2025年秋季得到F。該醫院在預防抗藥性葡萄球菌感染（MRSA）、降低病患尿道感染風險等方面表現低於平均。在用藥溝通、出院指示說明、醫師使用電腦系統處理處方藥等方面也表現不佳。

加州另有13家醫院得到D。其中，莫德斯度醫師醫療中心（Doctors Medical Center of Modesto）和塔爾斯（Turlock）的伊曼紐醫療中心（Emanuel Medical Center）兩家醫院，在醫師、護理師與醫院人員間溝通指標上得到低分，然在「預防手術後遺留異物，如將危險物品留在患者體內」方面表現優於平均。

士德頓（Stockton）的戴莫倫醫院（Dameron Hospital）則因「用藥與出院相關溝通不良」、「未能有效預防血液感染」等方面得到低分而得到D。然該院在預防尿道感染、減少褥瘡、降低手術、醫療程序或分娩後血栓等有害事件上表現良好。

其他得到D評級的十間加州醫院如下：

艾爾森特羅（El Centro）的區域醫療中心（El Centro Regional Medical Center）、洛杉磯社區醫院（Los Angeles Community Hospital）、全景市（Panorama City）的米慎社區醫院（Mission Community Hospital）、奧羅維爾（Oroville）的奧羅維爾醫院（Oroville Hospital）、聖馬刁醫療中心（San Mateo Medical Center）、聖塔保拉（Santa Paula）的聖塔保拉醫院（Santa Paula Hospital）、庫爾富（Culver City）的南加州庫爾富醫院（Southern California Hospital at Culver City）、洛杉磯的南加州好萊塢醫院（Southern California Hospital at Hollywood）、海沃（Hayward）的聖羅斯醫院（St. Rose Hospital），及勝利谷（Victorville）勝利谷環球醫療中心（Victor Valley Global Medical Center）等。

加州 南加 洛杉磯

上一則

洛斯蓋圖節慶夜間火車12月11日開跑 燈光秀精采可期

下一則

羅偉「家庭分區計畫」 市議會首讀過關　

延伸閱讀

「借地址」入讀公校 加州家長恐涉刑責 最重可判三年

「借地址」入讀公校 加州家長恐涉刑責 最重可判三年
跨州搬家後 可以同時持有兩地駕照嗎？

跨州搬家後 可以同時持有兩地駕照嗎？
國際生不來 加州經濟損失1.6億居全美之冠

國際生不來 加州經濟損失1.6億居全美之冠
「令人驚艷」 加州水庫水位超過同期平均100%

「令人驚艷」 加州水庫水位超過同期平均100%
布碌崙巡邏隊辦感恩節派對 市警61分局前局長探望

布碌崙巡邏隊辦感恩節派對 市警61分局前局長探望

熱門新聞

舊金山一對夫婦以為在拍賣會上買到一棟百萬出租宅，結果卻是房子旁邊的一條泥土小巷。 (谷歌地圖)

2.5萬標下日落區百萬宅？夫婦只買到一條無用土路

2025-11-28 14:05
一名持用糧食券EBT福利卡的女顧客罵亞裔美甲店老闆，「滾回你國家去」；店主忍無可忍，直白回擊。 （示意圖取自Unsplash.com）

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老闆神回覆網路瘋傳

2025-11-26 01:20
槍擊案附近的優衣庫商店。（記者龔玥/攝影）

聖荷西購物中心黑五傍晚槍響 千名民眾倉皇逃生

2025-11-29 18:00
中國超級富豪近年來逐漸回歸灣區中半島房地產市場，方便是他們最重要的考量。圖為阿賽頓一棟開價2520萬美元的豪宅。（取自房地產網站Zillow）

中國富豪重回灣區中半島置產 「這條件」是最重要考量

2025-12-02 01:20
舊金山市的市集與夜市也少不了餃子餐車。（記者李怡／攝影）

餃子系中餐館成為舊金山年輕人、上班族新寵 周末大排長龍

2025-11-25 01:20
警車示意圖，非新聞事件圖。 (路透)

聖荷西Valley Fair購物中心發生槍擊案 兩人受傷

2025-11-28 21:28

超人氣

更多 >
3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」

3星座越活越旺…年紀增長更有福「一生不為錢發愁」
一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出

一流公校大學生 竟只有小學數學程度…大學排行榜看不出
馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事

馬桶又塞住？水電工人曝絕不在自家廁所做這6件事
「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇

「我們比動物還不如」越南裔母親遣返過程揭酷刑般待遇
川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效

川普簽字 美國「台灣保證實施法案」正式生效