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Dropbox執行長反潮流 力挺遠距辦公

編譯林思牧／綜合報導
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42歲的休斯頓（Drew Houston）是Dropbox 的執行長。 (取材自LinkedIn)
42歲的休斯頓（Drew Houston）是Dropbox 的執行長。 (取材自LinkedIn)

灣區多數科技公司正在強迫員工回辦公室上班，但雲端儲存公司Dropbox 執行長卻抱持完全相反的意見，他形容拉員工進辦公室就好像硬拖人們回購物中心消費，都是做已過時的行為。

舊金山紀事報報導，Dropbox執行長休斯頓（Drew Houston）11日在財星（Fortune）「領導力未來播客節目」（Leadership Next podcast）中表示：「強迫人們重返辦公室，可能就像強迫人們重返商場和電影院一樣。電影院本身沒什麼錯，但現在的世界已經不一樣了。」

他的話跟最近的潮流相反，摩根大通、亞馬遜和優步都強制要求員工到場辦公。摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）堅持實行每周五天辦公制，認為遠距辦公對協調和指導無效，他因此遭到員工的批評。戴蒙最近在接受彭博社採訪時表示：「你不可能在自家地下室裡學習到如何工作。」

然而休斯頓認為，僵化的辦公室規定在當今的工作環境中並不適用。「與其強迫人們每周三天或更多天開車到辦公室，不如讓他們在家參加Zoom會議，這樣更明智，」他說。

丕優研究中心（Pew Research Center）最近的一項民意調查顯示，近一半至少偶爾在家工作的員工表示，如果遠距辦公取消，他們不太可能繼續留在目前的工作崗位上。

Dropbox在2020年轉向「虛擬優先」（virtual first）模式，目前採用90/10的模式——員工90%的時間都在遠距辦公，其餘時間則用於定期的面對面會議。休斯頓強調，有需要改進遠距辦公策略，來超越疫情初期創出的被動模式。

休斯頓說：「第二版、第三版會比疫情期間的0.5版好很多。」這位執行長長期以來一直強調，管理者必須從監控轉向信任。2023年，他告訴財星：「如果你信任員工，並像對待成年人一樣對待他們，他們就會像成年人一樣行事。信任勝過監控。」

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