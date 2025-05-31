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老派新美感…灣區新婚情侶「用玉石取代鑽戒」成新潮流

【舊金山訊】
灣區新婚情侶流行用玉石取代鑽戒；示意圖，非新聞當事人設計玉石。(取材自Pexels)
灣區新婚情侶流行用玉石取代鑽戒；示意圖，非新聞當事人設計玉石。(取材自Pexels)

21世紀初，當艾蜜莉鄭 (Emilie Jehng，音譯) 還是聖荷西的青少年時，玉石並不流行。她認為綠色寶石很俗氣，而且主要與亞洲文化有關，在她的同齡人中並不受歡迎。但現在，作為一名以亞裔美國傳統設計而擁有大量追隨者的珠寶商，她突然聽到越來越多的情侶想要訂製玉石婚禮珠寶。

舊金山紀事報(San Francisco)報導，Jehng說「鑽石象徵著美國。而玉石則是無名英雄，同樣珍貴，同樣美麗」。玉石不僅僅用於婚禮。並且它已經在年輕人中找到了新的市場，而不僅限於亞裔。在TikTok上流傳著許多帶有這種寶石的帖子，來自不同種族的人在西海岸的珠寶店裡用觸摸玉手鐲。玉石和仿玉面部雕塑工具目前在Target、Sephora和World Market等主流商店有售。今年4月，網路酷女孩、瑞典服裝設計師Julia Dang上傳了一段視頻，影片中她向女友求婚，手上戴著一枚厚實的淡綠色翡翠訂婚戒指。

趙婷(Chloe Zhao，音譯) 從小在中國長大，認為玉石「太老派了」，但她也注意到千禧一代和Z世代對這種寶石的興趣越來越濃厚，因此她在2021年創立了以玉石為中心的紐約熱門珠寶品牌Seree。今年5月，33歲的趙婷展示了她自己的玉石鑽石訂婚戒指。現在她正在籌畫訂婚事宜。

她表示「我們看到越來越多的人對玉感興趣，不僅是那些重拾根源的亞裔，而且越來越多的美國人也對玉感興趣」。

Jehng則認為，對於那些想要重新定義愛情的情侶來說，玉石是一種合適的材料。鑽石永遠保持不變，而玉石則會隨著時間的推移呈現新的色調和透明度，這取決於佩戴者的情況。「玉石被描述為一種有生命的東西，」她說，「我媽媽曾經說過，玉就像你身上的石頭心。」

5月是傳統的「婚禮季節」開始的時候，Jehng正在為Emma Burke和Liz Phung製作戒指，作為一對同性戀夫婦，她們覺得很多婚禮傳統，包括鑽石訂婚戒指，都已經過時了。他們選擇了對比鮮明的戒指設計：一個是矩形，另一個是圓形。寶石都是從同一塊大理石般的淺綠色玉石上切割下來的。

「很多情侶都在為自己想要的訂婚或婚禮制定自己的定義，」Jehng說， 「有趣的是，這種方法如何滲透到他們想要的材料中。」

隨著美國對玉石的新品味逐漸興起，人們對理想玉石的喜好也隨之改變，理想玉石有各種顏色、透明度和價位。Jehng表示「更均勻、更光亮、更晶瑩」的玉石在中國很受歡迎；但是她指出「在美國，我的客戶更喜歡有更多變化的寶石，例如有綠色紋理的，或者顏色更乳白的」。

亞裔 趙婷 瑞典

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