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騙光南加老婦積蓄 81歲前國稅局稽查員判囚12年

記者啟鉻／綜合報導
一名前國稅局稽查員詐騙老婦全部積蓄，獲刑12年。（取自pexels）
一名前國稅局稽查員詐騙老婦全部積蓄，獲刑12年。（取自pexels）

KTLA電視台報導，一名前國稅局稽查員（IRS agent）長期詐騙加州老婦，使其畢生積蓄盡失。被告近日被判處12年監禁，案件震驚社區。

根據蘇諾瑪（Sonoma）縣地方檢察官辦公室消息，現年81歲、來自南加Marina Del Rey的羅絲（Elana Cohen-Roth）誘騙一名年長婦女受害者長達七年，後者投入上百萬美元，進行騙子口中的房地產投資，實則被挪作他用。羅絲被控23項金融詐欺重罪，罪名全部成立。

羅絲曾擔任報稅專業人士，最早在2013年為受害者報稅，隨後兩人建立私人關係。她利用受害者信任，取得財務資訊後，在2013年12月至2019年9月，多次提出「高報酬、無風險」的房地產投資機會，受害者超過20次分別交付2萬5000美元至15萬美元不等金額。

地方檢察官辦公室指出，被告羅絲實際上運作的是一場龐氏騙局。她利用新「投資人」的資金支付給早期「投資人」，以維持詐騙表象；同時，她將部分資金用於奢侈開銷及贈送家人禮物。

時間到2019年9月，羅絲將受害者資金揮霍殆盡，甚至對她自己的房屋申請房屋淨值貸款。2020年，當受害者要求返還投資款項，整個騙局終於瓦解。

地方檢察官Carla Rodriguez表示，被告的貪婪，使受害者多年辛勤工作的積蓄一夕歸零。受害人從一位擁有房產與百萬資產的長者，變成無力負擔日常開銷，她的人生遭受不可逆轉打擊。

陪審團裁定被告羅絲23項詐欺罪名全部成立。雖然羅絲可能面臨最重28年監禁，但考量年事已高，法官Paige Hein裁定判刑12年。

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