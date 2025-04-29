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張建清博士榮獲UCSF傑出服務獎

記者李怡╱舊金山報導
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張建清博士(右)榮獲UCSF傑出服務獎，為華人社區醫療樹典範。（受访者供图）
張建清博士(右)榮獲UCSF傑出服務獎，為華人社區醫療樹典範。（受访者供图）

在2025年舊金山加大（UCSF）校友周（Alumni Weekend）舉行之際，東華醫院行政總裁張建清博士（Dr. Jian Zhang）榮獲護理校友會（Nursing Alumni Association）頒發的「Jane Norbeck院長傑出服務獎」（Jane Norbeck Distinguished Service Award），成為當天矚目的焦點之一。

對張建清博士而言，此次獲獎意義格外深遠。她回憶，當年自己就讀UCSF期間，正是由Jane Norbeck擔任護理學院院長。此次獲頒以院長名字命名的獎項，對她而言，是一份特別的榮耀與肯定。

頒獎典禮上，大會以張建清博士的肖像作為背景，現場掌聲熱烈。張博士身著白色外套、從頒獎嘉賓手中接過獎座。她並與其他得獎人及校方代表合影留念，氣氛溫馨。

加州財政廳長馬世雲（Fiona Ma）到場祝賀，並讚揚UCSF校友群體為醫療領域注入創新力量，並提到張建清等人的貢獻，正在推動醫療健康事業邁向更光明的未來。

張建清博士畢業於UCSF護理學院，1992年取得碩士學位（MSN, Family Nurse Practitioner）。她長年致力於社區醫療服務與推進華人健康事業。作為東華醫院行政總裁，她不僅推動醫療機構改革創新，更積極參與多項公共衛生和社區健康倡議，深受醫界與社會各界肯定。

UCSF校友周每年吸引來自全球的校友齊聚一堂，交流經驗、共襄盛舉。今年活動特別強調「改變者」（Changemakers）的精神，鼓勵更多畢業生在醫療、科技與公共服務領域發揮影響力。

張建清博士(左)榮獲UCSF傑出服務獎，為華人社區醫療樹典範。（受访者供图）
張建清博士(左)榮獲UCSF傑出服務獎，為華人社區醫療樹典範。（受访者供图）
張建清博士（左二）榮獲UCSF傑出服務獎，為華人社區醫療樹典範。（受访者供图）
張建清博士（左二）榮獲UCSF傑出服務獎，為華人社區醫療樹典範。（受访者供图）

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