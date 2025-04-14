海傍公路變日落沙丘公園 居民有異見

昔日的海傍公路，已經變「日落沙丘」公園。（記者李怡╱攝影）

過去的周末，舊金山 西岸的海傍公路（Great Highway）正式走入歷史，但不是消失，而是轉型。曾經是車來車往的濱海幹道，如今成了一座兩哩長的新公園，「日落沙丘」（Sunset Dunes Park）公園剪綵儀式日前正式舉行。

公園開幕當天風很大，天很藍，現場有市民遛狗、拍照、騎腳踏車，也有抗議的人舉著標語、按著喇叭。市議員殷嘉立（Joel Engardio）站在剪綵舞台上表示：「這裡是給所有人使用的地方，是孩子學會騎車的地方，也是長者推輪椅看日落的地方。」

殷嘉立的話語感人，但並不是所有人都接受。從疫情 臨時封路，到變成永久封路，這場風波的源頭，還得回到2020年。疫情期間，舊金山市政府為了讓市民有戶外空間運動、保持社交距離，封了海傍公路的部分路段。當時不少日落區居民很快愛上了這條沒車、只有海風海景的路。

市民Joyce Zhang說，「我們幾乎每天都來，這裡像是我們後院一樣。」

封路原本只是臨時措施，後來市府決定推動變成永久政策。2024年，K提案通過，上段海傍公路不再對車輛開放，改建為行人與自行車專用的市立公園。

這一改，引來不少爭議，導致市議員殷嘉立面臨罷免 ，抗議聲不斷。許多開車通勤的居民不滿。他們認為，封路讓交通更加壅塞，也讓原本靠車通行的人感到生活受限。

市民陳仲新表示：「他當初說只是周末封路，結果變成每天都封。」一些曾經支持殷嘉立的社區居民現在轉而支持罷免。

目前，殷嘉立正面臨罷免投票，部分選民認為，他在溝通政策上不夠誠實，決策過於強硬。

也有支持者認為，海傍公路的改變，是城市朝更健康、更人本、更永續邁進的一步。居民趙立揚說：「如果不試一試，怎麼知道會不會更好。我每周六帶著四歲兒子來公園騎平衡車，給我們留下了很好的周末時光。如真的不行，大不了改回來。但我覺得這裡，會變得更好。」

舊金山市府表示，未來將使用來自加州海岸保育委員會的一百萬美元，進一步研究新公園對交通、生態與海平面上升的長期影響。