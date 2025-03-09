西南航空增沙加緬度直飛航線 連接國內外熱門地點

西南航空公司新增沙加緬度直飛航線，連接國內外熱門目的地。(美聯社)

西南航空公司將於2025年3月起新增三條從沙加緬度國際機場（Sacramento International Airport）出發的直飛航線，進一步擴展國內外航班網路，為旅客提供更多出行選擇。

據機場發布的新聞稿稱，新增航線包括飛往巴爾的摩/華盛頓國際瑟古德·馬歇爾機場（Baltimore/Washington International Thurgood Marshall Airport，BWI）的直飛服務，以及飛往亞利桑那州圖森市（Tucson）和墨西哥 巴亞爾塔（ Puerto Vallarta）港的航班。此外，西南航空還增加了往返佛羅里達州 奧蘭多（Orlando）和墨西哥洛斯卡沃斯（Los Cabos）的航班頻率。

沙加緬度至巴爾的摩的每日紅眼航班將於3月起開通，航班於每晚9時55分起飛，次日早上5時50分抵達，單程票價最低為170美元。直飛圖森的周末航班將於3月8日啟動，周六上午9時45分和周日下午4時30分出發，單程票價最低為109美元。

對於計畫前往墨西哥度假的旅客，西南航空將從3月8日起開通沙加緬度至巴亞爾塔港的季節性直飛航班，持續至8月2日，單程票價起價202美元。同時，飛往洛斯卡沃斯的航班頻率將從每周一班增加至每周五班，單程票價同樣最低為202美元。

西南航空還計畫自4月起逐步增加沙加緬度至奧蘭多的直飛航班。現有的周六航班將於4月10日擴展至每周四至周日四班，6月1日後將增至每日一班，票價最低為149美元。

沙加緬度機場發言人琳賽·邁爾斯（Lindsay Myers）表示，新增航線將為往返熱門旅遊和商務城市的旅客提供更便利的出行選擇。乘客可通過西南航空官方網站預訂航班，當前預訂已開放至11月1日。