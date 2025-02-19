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聖荷西消防局擴編 18名新血加入

記者龔玥╱聖荷西報導
聖荷西消防局迎接18名新消防員加入隊伍。（聖荷西消防局提供）
聖荷西消防局迎接18名新消防員加入隊伍。（聖荷西消防局提供）

聖荷西消防局（SJFD）日前在市政廳舉辦了一場畢業典禮，迎接18名新消防員加入隊伍。這批新成員成功完成了消防隊員招募學院24-03的嚴格訓練經過20周的高強度培訓，他們已準備好迎接未來的挑戰，履行保護聖荷西社區的使命。

在畢業典禮上，市長馬漢（Matt Mahan）、市經理馬奎爾（Jennifer Maguire）以及市議員吳美花（Rosemary Kamei）、坎波斯（Pamela Campos）、科恩（David Cohen）等齊聚一堂，與SJFD工作人員、畢業生的家人和朋友共同見證了這一重要時刻。新消防員們身著整齊制服，精神煥發地走上舞臺，接受象徵他們正式成為消防隊一員的徽章。

聖荷西消防局指出，消防隊員的訓練不僅是對身體素質的考驗，更是對心理素質的挑戰。在為期20周的訓練中，學員們經歷了高溫環境下的實戰演練、複雜火場救援模擬、醫療急救培訓，以及團隊協作和心理韌性的強化訓練。訓練內容涵蓋了滅火技術、危險物質處理、建築物坍塌救援等多個領域，確保每位畢業生都具備應對緊急情況的能力。

這些新消防員於16日正式進入各個消防站，開始他們的職業生涯。他們將在資深消防員的指導下，參與日常執勤、火災撲救和緊急救援任務。

SJFD正在招募新一批消防員。本輪招聘截止日期為2025年2月27日，符合條件的申請者可以通過網路提交申請。消防局表示，聖荷西的安全需要更多英勇的消防員加入，相信在未來的日子裡，這些新晉消防員將用汗水與勇氣書寫屬於他們的英雄篇章。

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