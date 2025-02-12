海外青年英語服務營 招攬志工

主任莊雅淑感謝前期學員分享教學經驗。（記者王日芯/攝影）

為鼓勵北加州 年輕一代返台貢獻所長、促進文化交流，金山灣區 僑教中心日前舉辦2025年「海外青年英語服務營」說明會，吸引學生及家長到場聆聽。

僑教中心主任莊雅淑，駐處教育組組長董慶豐、FASCA諮詢老師陳安東、北加 州中文學校聯合會會長李娜亞等均參與說明會。

莊雅淑表示，自僑務委員會2006年創辦英語服務營以來，已有超過7500位僑青返台擔任英語教學志工，服務遍及台灣各地偏鄉小學及初中，直接受惠學生超過5萬人。今年的服務營活動時間為7月5日至8月1日，計畫招募800名來自世界各地的僑青志工，其中預計包括北加州地區約100名青年。

參與志工需完成為期四周的完整計畫。第一周為教育訓練，志工將接受密集的教學技巧培訓；第二、三周前往台灣不同地區的中小學開展英語教學志願服務；最後一周則為台灣文化及景點參訪，讓志工更深刻瞭解台灣的風土人情。志工在完成全程活動並符合相關要求後，將獲得僑委會頒發的80小時中英文服務證書。

說明會上，四位往屆志工代表Jeff Chen、Lilian Lai、Kendra Pang及家長分享經驗。Jeff說，他曾在南投縣的偏鄉小學擔任志工，雖然最初擔心語言障礙和文化差異，但經過兩周的教學與互動，他不僅與學生們建立了深厚感情，還體會到教學帶來的成就感。

Kendra則回憶在花蓮山區學校服務時，激發出她更強烈的使命感。Lilian補充道，除了幫助孩子提升英語能力，她自己在團隊合作、解決問題及跨文化交流方面的能力也獲得極大提升。

僑教中心說明，申請者需年滿17歲、未滿25歲，持有僑委會i僑卡，且在報名時已就讀11年級以上。非英語系國家的僑青需提供英語能力B2以上的語言證明。此外，僑委會也接受歐美地區華語文學習中心推薦的學員或主流學校華裔教師推薦的學生參與。報名材料包括護照、成績單、自傳、志工服務證書等證明檔。志工需展現個人特質及團隊合作能力，具備教育背景或社團領導經驗者將優先錄取。