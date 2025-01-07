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灣區遊民人數 聖塔克拉拉縣最多

編譯組╱綜合報導
報告稱聖塔克拉拉縣無住房人口居灣區之首。（電視新聞截圖）
報告稱聖塔克拉拉縣無住房人口居灣區之首。（電視新聞截圖）

據國家廣播公司灣區（NBC Bay Area）報導，最新的聯邦數據顯示，在灣區九個縣中，聖塔克拉拉縣（Santa Clara county）的無家可歸人口最多。

報告顯示，灣區有近3萬9000無住房人口，其中1萬394人居住在聖塔克拉拉縣。

遊民反應小組」（Unhoused Response Group）的創始人卡特賴特（Shaunn Cartwright）說：「毫無疑問，這可能是一個被低估的數字。這是因為人們無法承受聖荷西的房價，最終流落街頭。此外，許多人在Covid疫情保護結束後被驅逐。」

在整個灣區和全州，約有三分之二的遊民露宿街頭，其餘的人則住在收容所里。2023年，聖塔克拉拉縣的遊民人數與上一個縣相比增加了5%。

在康曲柯士達縣，遊民人數增加了20%，聖馬刁縣加了14%，舊金山與2023年的數字相比增加了10%。

遊民權益倡導者表示，毒品和精神健康問題也是造成這一問題的原因之一。

去年11月，聖塔克拉拉縣官員宣布，該縣目前正在為更多無家可歸的退伍軍人提供有針對性的援助。

在灣區街頭生活了20年的阿吉雷（Robert Aguirre）說：「我認為一個持續存在的問題是，當你談論住房問題時，你是在與顧問交談，而不是與生活在其中的人們交談，了解他們所面臨的障礙。」

預計本月晚些時候將對灣區無房居民進行一次新的縣級調查。

灣區 遊民 疫情

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