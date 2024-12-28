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最低時薪調漲0.4元 聖荷西挨轟有調跟沒調一樣

編譯組／綜合報導
聖荷西曾經是提高最低工資的先驅，現在卻落後南灣聖縣其他六個城市。(取自聖荷西市府臉書)
聖荷西曾經是提高最低工資的先驅，現在卻落後南灣聖縣其他六個城市。(取自聖荷西市府臉書)

矽谷自下個月開始，員工最低時薪將調升，但增幅甚微，仍不足以讓時薪工作者在美國這個最昂貴的地方之一生存。

聖荷西焦點報」報導，聖荷西曾經是提高最低工資的先驅，但現在卻落後聖塔克拉拉縣的其他6個城市，自1月1日起，聖荷西時薪從17.55元上調至17.95元，僅漲40美分。美國時薪最高的城市是山景城，1月起時薪漲至19.20元，其次是桑尼維爾漲至19元。

儘管時至1月1日起，聖荷西員工時薪略高於加州最低時薪的16.50元，但當地最低收入者仍掙扎於支付食物與租金等生活必需品。一名在聖荷西市中心便利商店全職工作人員表示，調漲時薪雖不多，但還是可協助支付帳單，但認為最理想的最低工資應是每小時20-25元。

也有聖荷西餐廳業主指出，商家生意減少，調漲時薪會對雇主造成打擊，通貨膨脹不斷發生，必須分析餐廳菜單與成本，並削減員工工作時間。調漲時薪與消費水平上升同步，生活成本增加與通貨膨脹，卻正在擠壓民眾的錢包。

第32號提案提議立即將加州最低工資從時薪16元提高至17元，並自1月開始提高至每小時18元，但提案以50.8%反對票數未能通過。員工人數少於25人的企業，明年將向員工支付最低時薪17元，並於2026年提高至18元。

員工權益律師陶貝(Ruth Silver Taube)告訴「聖荷西焦點報」，加州最新薪資如此低，令人失望，實在很糟糕，矽谷城市是非常富有的地區。

陶貝指出，麻省理工學院「生活薪資計算器」(Living Wage Calculator)可估算全職員工滿足家庭基本需求所需最低時薪。聖荷西大都會區截至今年稍早，沒有孩子的單身成年人生活費約為每小時32.87元、或相當於每年6萬8379元。去年，計算器估算單身成年人需要賺取時薪26.20元，每年約需5萬4500元。

不過，陶貝也認為，最低薪資上漲雖然幅度不大，但至少與消費者物價指數保持同步，儘管不會對生活產生多大影響，但任何加薪都是有助益的。

聖荷西 最低時薪 加州

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