Lux2U創辦人沈子清 「鈎針編織」收服老美的心

Lux2U推出的聖誕樹玩偶和耳環、罰錢、戒指等小飾品。（記者葛歆睿 / 攝影）

成立於2023年的Lux2U專精手工鉤針編織品的設計、生產和銷售，品類包括花、玩偶、飾品、服裝等，透過線上與線下、批發與零售多條管道經營，僅用一年多的時間，成為該品類在全美國的主要供應商。來自中國大陸的創辦人沈子清，日前在接受本報專訪時分享了以下她的創業心得。

起心動念 讓藝術走進生活

沈子清留美13年，美術出身，在奢侈品行業工作多年，對高端零售業有很深的理解，後深耕跨境電商、藝術品出海。進入鉤織行業屬機緣巧合，因為從事的跨境業務都是與裝飾品相關。針織品算是這一賽道的又一細分領域。她說，藝術雖然美好，但平民化依舊非常困難，如何讓它更加包容和多元，能夠為更廣泛的人群所享有是她一直在思考的問題。而這些鉤織產品可以通過禮品、裝飾等形式讓這些小眾藝術被更多人所關註。

Lux2U的定位是禮品店，沈子清在品牌名字中寄予了「Luxury to you」，即「把最好的產品帶給妳」的寓意。「比如我們的新娘手捧花系列，每每看到新娘來取花時的樣子、婚禮反饋的圖片，我們都會因為參與了別人一生中最重要的時刻而感到幸運和驕傲，見證別人的幸福是人生中很不一樣的體驗。」為了打磨出更好的產品，Lux2U的每個品類、每條產品線都有自己的專業設計團隊，擁有足夠強的圖解創新能力，所有產品均由自家打版生產。

從年底的節日季到第二年的情人節，是Lux2U最繁忙的時間。沈子清白天處理美國的批發訂單和線上零售，晚上與中國大陸團隊溝通產品細節。同時還有兼顧直營店的管理和舊金山日本 城（Japantown）的新店開幕。

耳濡目染 學母親創造社會價值

當問及為什麼要放棄體面且穩定的工作一定要選擇創業的時候，沈子清明確表示，創業者永遠都在路上，人的長期價值總是在追求能為這個社會做點什麼。這一點是受白手起家的母親影響。她從小看著母親一路從無到有，即使有了不菲身家，仍然穿著樸素，沒有太多物質追求，但在亞洲SARS、汶川地震和新冠期間，母親的企業都為國家貢獻過自己的力量。她時常被母親提醒不忘初心，人活一世最重要的是能為別人為社會帶來些什麼。

Lux2U的產品大都出自中國的織女之手，也有部分美國舊金山的手工藝人。據沈子清介紹，Lux2U目前國內有將近100個工人，舊金山也有將近20個人的團隊，有殘疾行動不便的年輕人，有需要照顧家庭無法出門工作的中年女性，有被職場淘汰但仍身兼重擔的長者。

「幫助她們就業 ，是實實在在為社會做事情，這個是我認為最有價值的地方，」她說，創辦的Lux2U，不僅幫助了眾多女性再就業、得到經濟回報，同時找到了社會價值感，還讓更多中國民間的手工藝人被世界看見。

經驗分享

想都是問題 做才有答案

對於那些嚮往創業，遲遲賣不出關鍵第一步的人，沈子清給出的建議是「想都是問題，做才有答案」，她進一步說：「想創業的人，一般情況下會去問身邊的A、B、C，但最後還是繼續做現在的工作。其實問完A就可以去做了，在做的過程中會結識B、C、D、E、F。然後他們會告訴妳下一步應該怎麼做。」

沈子清還提到，創業一定要有積極樂觀的心態，「只有不想幹，沒有幹不成。一步一步做就會有所收穫，不是必須追求短期增長，長期價值更為重要。如果一個模式沒有跑通，一定要繼續嘗試，創業是有邏輯和規律可尋的，多年以後這些積累都會是人生的價值和財富，把我們托舉得更高，看到另一番風景。」

實際上，這正是沈子清創辦Lux2U的真實經歷。她表示，原本只想在節日季做一場快閃店，因為產品大受歡迎，並有很強的覆購，才順應消費者的需求在線下開啟長期實體。在經營的過程中又遇到更多機會，不少批發客護都是透過零售渠道自動找上門來。同時很多忠實的顧客都有想要學習鉤織的想法，她們便在日本城開設了鉤織課。「這些在沒有做之前是不知道，只有走出去看到了，才有更多的角度和视野」她說。