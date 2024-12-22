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沙加緬度縣警車跑到波蘭執法？警局解釋原由

編譯林思牧／綜合報導
沙加緬度縣警察局標誌的汽車。 (sacsheriff.com)
沙加緬度縣警察局標誌的汽車。 (sacsheriff.com)

車身上漆有加州沙加緬度縣警察局標誌的汽車，為何會出現在歐洲街道上？一段視頻引發大眾的興趣，縣警局本周特地向民眾解釋？

舊金山紀事報報導，不只一輛有沙加緬度縣警察局標誌的汽車，最近被看到在波蘭一帶行駛，那段視頻在網路上引發瘋傳，特別是沙加緬度的居民心中狐疑，不知道是怎麼回事。

沙加緬度縣警察局本周向新聞媒體釋疑，指出那些車輛並非來自該縣的警察局，而是警車「粉絲」的山寨車（copycat cars）。至少有一段視頻是在波蘭的格涅茲諾（Gniezno）拍到的，這是一個離波蘭首都華沙（Warsaw）約185哩的小城。

縣警局發言人甘地（Amar Gandhi）指出，這些車輛可能屬於歐洲的幾位車輛愛好者，他們喜歡收集美國車並重新油漆，並用美國警察局和執法機關風格的裝飾來進行重漆，而沙加緬度縣警察局的標誌在歐洲幾個國家最近變得非常受歡迎。

甘地又指出，每年有數千輛政府擁有的執法車輛在拍賣會上出售，這些車大多數都除去了所有裝飾和貼花。甘地告訴CBS哥倫比亞廣播公司，沙加緬度縣警察局出售的車輛都沒有任何標誌，這代表波蘭和其他中歐國家發現的汽車，是車主重新設計、油漆該局的標誌。甘地說：「他們非常有創意，我們也很高興看到這一點，這並沒有給我們帶來困擾。」

加州 舊金山 拍賣

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