聖荷西州大學生居無定所 校方擬提供更多床位

聖荷西州大有許多學生沒有固定住所， 甚至無家可歸， 校方努力提供更多床位。（電視新聞截圖）

聖荷西 焦點（San Jose Spotlight）報導，一些無家可歸的聖荷西州立大學（SJSU）學生在為學業和成績及格而緊張的同時，還要擔心晚上睡在哪裡。

學生無家可歸者聯盟（Student Homeless Alliance）是為聖荷西州立大學無家可歸的學生提供幫助的組織，正在推動擴大應急床位的數量，並在停車場所中為那些住在車裡的學生提供七個安全停車位。

聯盟主席弗洛雷斯（Jaylin Flores）說，該組織正與學生會合作制定一項決議，要求大學領導在為無家可歸的學生提供食品和住房援助方面承擔更多責任。她說，如果沒有取得進展，該組織可能會在下學期與其他組織聯合舉行集會。

弗洛雷斯說：「我自己也在為入不敷出而掙扎，我得到了經濟援助，但還是不夠。很多學生都沒有來自家庭的經濟支持。這給學生接受教育設置了很大的障礙。如果沒有住房，很多學生可能會感到羞愧，可能會覺得不好意思去尋求幫助。我們在這裡就是要為這些學生爭取更多的資源來幫助他們。」

SJSU Cares 個案管理主任基恩（Kednel Jean ）說，該機構幫助面臨經濟危機的學生，為他們提供食物、住房和緊急援助方面的支持和轉介。

三月份的 SJSU Cares調查顯示，在近 700 名受訪者中，約有 2% 的人在過去一年中至少有一個晚上沒有 「固定、正常、充足的夜間住所」。根據 SJSU Cares 的 報告，2021-22 學年，SJSU Cares 共收到 385 份需要緊急住宿的學生申請或轉介。這一數字在 2022-23 年降至 345 人，在 2023-24 年降至 315 人。

在2023-24學年，有30名學生通過校內應急床位計畫獲得了睡覺的地方，平均住宿20晚，42名學生獲得了應急住房補助。2023-24 學年，SJSU Cares 在快速安置項目中安置了 30 名學生，比 2022-23 學年安置的 14 名學生增加了一倍多。

在州政府高等教育學生住房補助金的支持下，大學今年秋季在新的斯巴達村（Spartan Village）提供了124張低於市場價的學生床位，並計畫到2026年春季將床位數擴大到535張。

基恩說，住房不安全是聖荷西州立大學學生面臨的一個嚴重問題，主要挑戰之一是在聖荷西這樣的高成本地區，可負擔得起的校外住房供應有限。解決住房無保障不僅需要SJSU Cares的合作，還需要更廣泛的社區的合作。