我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不必花大錢翻修房子 八種簡單方式省下可觀電費

卸任前夕 拜登政府再宣布軍援台灣5.7億美元

聖荷西兒童探索博物館「泡泡仙境」籌資

記者徐蓓蓓/聖荷西報導
聖荷西兒童探索博物館就計畫於明年夏天建成開放「泡泡仙境」。（取自聖荷西兒童探索博物館網站）
聖荷西兒童探索博物館就計畫於明年夏天建成開放「泡泡仙境」。（取自聖荷西兒童探索博物館網站）

日前聖荷西兒童探索博物館就計畫於明年夏天建成開放的「泡泡仙境」項目面向社會募集資金。項目預算25萬元，計畫覆蓋設計，製作，安裝以及每天10加侖的泡泡溶液補給的費用。捐款在1000元以上的捐贈人，會在「泡泡仙境」內的紀念牌留名。

很多人都難忘童年吹泡泡的美好回憶。據悉，計畫建成的「泡泡仙境」裡泡泡會無處不在，還會有機會用各種特製的工具，拉出等身大的巨型泡泡；也有機會做出來充滿煙霧的泡泡;還可以用手搖泡泡機造出一大波一大波的泡泡。

玩泡泡對小孩來說不只是玩耍，更是親身了解彈力、表面張力、化學、光線和幾何等知識的好機會。通過全新而有趣的方式用各種感官去感受周圍的世界。

博物館方面目前公布的捐贈計畫中從25000元到250元，共分為7檔。捐贈超過25000元的被稱為「泡泡大使」，10000元的被稱為「泡泡博士」，5000元的被稱為「認證泡泡學家」，2500元被稱為「泡泡擁護者」，1000元被稱為「泡泡粉絲」，500元是「泡泡愛好家」，250元是「泡泡糖。」

只要是捐贈超過250元，都可以得到一根限量版的吹泡泡棒作為留念。不僅接受現金捐贈，也接受非現金的在線捐贈。

博物館 預算 聖荷西

上一則

舊金山當天可領結婚證服務 簡化新人手續

下一則

去年7500起 疫後金山財產稅申訴飆升3倍

延伸閱讀

人口回流 加州今年增加23.3萬人 增幅十年最大

人口回流 加州今年增加23.3萬人 增幅十年最大
聖荷西祭減建築稅獎勵 促建經濟適用房

聖荷西祭減建築稅獎勵 促建經濟適用房
聖荷西貝律耶沙學區關3小學 沉浸式中文學校沒了 家長擔憂

聖荷西貝律耶沙學區關3小學 沉浸式中文學校沒了 家長擔憂
聖荷西創意大使 5名當地藝術家出線

聖荷西創意大使 5名當地藝術家出線
聖荷西消防局提醒安裝煙霧報警器和一氧化碳探測器

聖荷西消防局提醒安裝煙霧報警器和一氧化碳探測器

熱門新聞

購買金條、金幣等實體黃金，是最傳統的投資方式之一。(路透)

投資黃金 別光買金條放家裡 創造財富要先選對方法

2024-12-14 01:18
麻鴨產出的鴨蛋也特別美味，蒸熟的鴨蛋一打開立刻就流油，讓人忍不住想大快朵頤。（受訪者提供）

台商進口高郵鴨蛋席捲北加好市多 華人瘋搶

2024-12-14 21:19
聖荷西是全美百萬元住宅比例最高的城市，70%以上的自住房價值在100萬元或以上，舊金山（圖）居第二，近57%的房屋達到100萬元大關。示意圖。（取材自Pexels）

加州百萬住宅成標配 這地區超過7成…全美第一

2024-12-17 15:30

加州宣布進入禽流感緊急狀態

2024-12-18 18:14
聯邦貿易委員會此前在金山舉行會議，提醒民眾注意詐騙。（記者劉先進╱攝影）

全美線上求職詐騙激增 小心這一類任務詐騙

2024-12-13 20:09
14日上午一場強烈的大氣河風暴襲擊灣區，舊金山國際機場遭遇近50年來最強烈的陣風。（美聯社）

舊金山史無前例發布龍捲風警報 國際機場遭遇近50年來最強烈陣風

2024-12-15 01:20

超人氣

更多 >
好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到

好市多熱門聖誕商品回歸 顧客怨：以前半價就買得到
她退休後減去這6項花費 每月省下575元

她退休後減去這6項花費 每月省下575元
天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬

天價帳單...45歲男做大腸鏡檢查 醫院竟開價1.9萬
WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他

WSJ：拜登任期4年被親信「守護」遮掩衰老 部長也難見他
這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單

這家公司買台積晶片出現在華為處理器 將列美黑名單