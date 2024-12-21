聖荷西兒童探索博物館「泡泡仙境」籌資

聖荷西兒童探索博物館就計畫於明年夏天建成開放「泡泡仙境」。（取自聖荷西兒童探索博物館網站）

日前聖荷西 兒童探索博物館 就計畫於明年夏天建成開放的「泡泡仙境」項目面向社會募集資金。項目預算 25萬元，計畫覆蓋設計，製作，安裝以及每天10加侖的泡泡溶液補給的費用。捐款在1000元以上的捐贈人，會在「泡泡仙境」內的紀念牌留名。

很多人都難忘童年吹泡泡的美好回憶。據悉，計畫建成的「泡泡仙境」裡泡泡會無處不在，還會有機會用各種特製的工具，拉出等身大的巨型泡泡；也有機會做出來充滿煙霧的泡泡;還可以用手搖泡泡機造出一大波一大波的泡泡。

玩泡泡對小孩來說不只是玩耍，更是親身了解彈力、表面張力、化學、光線和幾何等知識的好機會。通過全新而有趣的方式用各種感官去感受周圍的世界。

博物館方面目前公布的捐贈計畫中從25000元到250元，共分為7檔。捐贈超過25000元的被稱為「泡泡大使」，10000元的被稱為「泡泡博士」，5000元的被稱為「認證泡泡學家」，2500元被稱為「泡泡擁護者」，1000元被稱為「泡泡粉絲」，500元是「泡泡愛好家」，250元是「泡泡糖。」

只要是捐贈超過250元，都可以得到一根限量版的吹泡泡棒作為留念。不僅接受現金捐贈，也接受非現金的在線捐贈。