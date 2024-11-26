我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紅藍卡之亂 同款處方藥價差高達數千元

川普團隊考慮促成川金通話 盼降低武裝衝突風險

台旅美球員小聯盟打拚 陳文澤籲僑胞支持

記者孫愛薇╱聖塔克拉拉縣報導

在世界棒球12強賽為中華隊奪冠軍的球員中，令人矚目的「心靈雞湯」捕手林家正與投手外號「玉米」的林昱珉皆為台灣旅美球員。目前他們兩人皆效力於亞利桑那州響尾蛇。致力協助台灣棒球選手與推展文化的北美台灣一級棒聯盟，創辦人陳文澤（阿文哥）呼籲僑胞進場為旅美球員加油，以實際行動支持球員。

陳文澤表示，台灣的旅美球員都非常辛苦。他與一些旅美球員有認識，台灣球員在美國有語言及文化的障礙要磨合，家人朋友不在身邊備受孤獨感。如同林家正先前受台灣媒體訪問表示，在美國打球是一個人，在台灣打球是一個團體。

正因了解旅美球員的不易，今年8月陳文澤在舊金山巨人1A球隊「聖荷西巨人」（San Jose Giants）主場舉辦「台灣日」，從台灣邀請職棒啦啦隊苡萱、壯壯現場熱舞演出，總共號召超過700位台灣僑胞為當日上場的小聯盟台籍球員沙子宸加油。

目前位在美西的台灣職棒球員有超過八位，分屬不同球隊。其中這次在世界棒球12強賽表現優異的林家正與林昱珉效力於亞利桑那響尾蛇隊。在美西城市的僑胞都有機會目睹台灣球員在場上的精采表現。

陳文澤呼籲僑胞購票入場支持台灣球員，並在場上大聲為球員加油。前旅美球員陳聖平的球隊在加州非常郊外的地方，而陳聖平是場上唯一的台灣球員。就算有台灣人特地前往觀賽，仍喊得很小聲。直到陳文澤號召朋友到場應援，喊得又大聲又熱鬧。陳聖平場上立刻向他們致意，賽後表示聽到家鄉的加油聲非常興奮。

致力於協助台美棒球文化交流的陳文澤，在台灣青棒及青少棒代表隊來美參加比賽時，邀請球隊在舊金山轉機調時差與熟悉美國場地與打法。

費用由北加僑胞募捐與北美台灣一級棒聯盟支付。光是在今年暑期就有台灣青棒及青少棒五隊來美，並趁到舊金山轉機機會在灣區停留，其中兩隊停留數日，一隊停留兩周，聯盟全程接待在舊金山的餐宿及練習賽安排。

舊金山 加州 灣區

上一則

加州灣區米其林名廚開設餐廳La Calenda 本周末結束營業

延伸閱讀

場邊人語／敢想手到 中華證道

場邊人語／敢想手到 中華證道
灣區媽媽教室30周年慶 400僑胞同樂

灣區媽媽教室30周年慶 400僑胞同樂
微軟年度Ignite大會 明年首次在舊金山舉行

微軟年度Ignite大會 明年首次在舊金山舉行
老豫園感恩節套餐預訂開跑六至八人套餐 溫馨佳節最佳選擇

老豫園感恩節套餐預訂開跑六至八人套餐 溫馨佳節最佳選擇
美國福建三山會館40周年 1300人歡慶

美國福建三山會館40周年 1300人歡慶

熱門新聞

川普與馬斯克11月19日在德州波卡奇卡觀看星艦火箭發射。（美聯社）

自由派低頭 柏克萊加大取消「馬斯克敗給法律」課

2024-11-23 18:54
艾姆瑞維爾房價五年期的跌幅在灣區所有城市中是最顯著的。（取自谷歌街景）

灣區房價飆高 不過東灣1城房價逆市下跌

2024-11-25 17:25
川普再次上任後，可能頒布旅行禁令，也可能加大限制留學生入境或工作簽證。不少留學生憂心忡忡。圖為柏克萊加大門口。（記者劉先進╱攝影）

北加華人留學生拿H1B簽證 加拿大苦等兩月 花費1萬5000元

2024-11-20 18:47
灣區不穩定的天氣模式將持續到周末和下周，大氣河將持續活躍。（電視新聞截圖）

北加州暴風雨、山洪警報擴至東灣、南灣 強降雨恐到下周二

2024-11-23 01:20
嬰兒母親發布的錄像顯示，月嫂用被褥摀住嬰兒。（視頻截圖）

灣區月嫂虐嬰事件後續 希爾斯堡警方確認收到報案

2024-11-23 22:30
人工智慧創始人正從世界各地遷往舊金山。（美聯社）

全球AI新創移民 紛遷往舊金山 川普鬆綁、減稅承諾 吸引投資

2024-11-20 01:20

超人氣

更多 >
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕
美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退

美國人目標在65歲退休 卻因現實狀況提早於62歲就退
退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方

退休存款放哪最安全 專家推薦這3個地方
新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝

新聞周刊：川普開徵關稅後 7大項目首當其衝
非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的

非憑空喊價 川普對中國拉高關稅 60%稅率是這麼算出來的