台旅美球員小聯盟打拚 陳文澤籲僑胞支持

在世界棒球12強賽為中華隊奪冠軍的球員中，令人矚目的「心靈雞湯」捕手林家正與投手外號「玉米」的林昱珉皆為台灣旅美球員。目前他們兩人皆效力於亞利桑那州響尾蛇。致力協助台灣棒球選手與推展文化的北美台灣一級棒聯盟，創辦人陳文澤（阿文哥）呼籲僑胞進場為旅美球員加油，以實際行動支持球員。

陳文澤表示，台灣的旅美球員都非常辛苦。他與一些旅美球員有認識，台灣球員在美國有語言及文化的障礙要磨合，家人朋友不在身邊備受孤獨感。如同林家正先前受台灣媒體訪問表示，在美國打球是一個人，在台灣打球是一個團體。

正因了解旅美球員的不易，今年8月陳文澤在舊金山 巨人1A球隊「聖荷西巨人」（San Jose Giants）主場舉辦「台灣日」，從台灣邀請職棒啦啦隊苡萱、壯壯現場熱舞演出，總共號召超過700位台灣僑胞為當日上場的小聯盟台籍球員沙子宸加油。

目前位在美西的台灣職棒球員有超過八位，分屬不同球隊。其中這次在世界棒球12強賽表現優異的林家正與林昱珉效力於亞利桑那響尾蛇隊。在美西城市的僑胞都有機會目睹台灣球員在場上的精采表現。

陳文澤呼籲僑胞購票入場支持台灣球員，並在場上大聲為球員加油。前旅美球員陳聖平的球隊在加州 非常郊外的地方，而陳聖平是場上唯一的台灣球員。就算有台灣人特地前往觀賽，仍喊得很小聲。直到陳文澤號召朋友到場應援，喊得又大聲又熱鬧。陳聖平場上立刻向他們致意，賽後表示聽到家鄉的加油聲非常興奮。

致力於協助台美棒球文化交流的陳文澤，在台灣青棒及青少棒代表隊來美參加比賽時，邀請球隊在舊金山轉機調時差與熟悉美國場地與打法。

費用由北加僑胞募捐與北美台灣一級棒聯盟支付。光是在今年暑期就有台灣青棒及青少棒五隊來美，並趁到舊金山轉機機會在灣區 停留，其中兩隊停留數日，一隊停留兩周，聯盟全程接待在舊金山的餐宿及練習賽安排。