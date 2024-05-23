這不是貝殼...小孩在海邊撿了這些 加州媽險被罰8萬

Charlotte Russ的孩子在海灘上撿了72個蛤蜊。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

加州 佛萊斯諾（Fresno）的夏綠蒂（Charlotte Russ）去年底帶五個孩子到皮斯摩海灘（Pismo Beach）玩，孩子們以為沙灘上的蛤蜊是貝殼而開心撿拾，沒想到讓夏綠蒂接到將近9萬美元的罰款，所幸夏綠蒂向法官解釋後減輕至500美元；夏綠蒂事後在手臂上刺了蛤蜊圖案，提醒自己要記得這次教訓。

ABC 7新聞報導（https://abc7.com/post/fresno-woman-fined-88k-after-kids-collect-clams/14859295/），夏綠蒂去年帶孩子到素有「世界蛤蜊之都」的皮斯摩海灘旅遊，孩子們在海灘上撿了72個「貝殼」，他們隨後遇到魚類及野生動物部門的人員，對方表示孩子們撿的是皮斯摩蛤蜊且沒有釣魚 證，因此對夏綠蒂開了一張罰單。

夏綠蒂回家後收到通知，罰金是8萬8993美元。夏綠蒂說她感到非常難過和沮喪，覺得家庭旅遊被破壞了。

魚類和野生動物部門中尉吉爾（Lt. Matthew Gil）表示，為了保護皮斯摩蛤蜊，他們對非法採集者設有重罰，罰則是為了保護該種蛤蜊，要讓牠們長到4.5英吋才能產卵，每年得以繁衍後代。

吉爾說，每個人去海邊前都該了解相關規定，也要教導孩子，大家可以在岸邊撿死掉的動物、破掉的貝殼，那些都沒問題；吉爾也教大家辨識皮斯摩蛤蜊的方式，「兩邊的殼緊閉的就是活的蛤蜊」。

所幸在夏綠蒂向聖路易奧比斯保縣的法官解釋，孩子是因為將蛤蜊誤認為貝殼而撿拾後，罰款降至5百美元。

加州的Charlotte Russ(後排中)去年底帶孩子到皮斯摩海灘玩。(翻攝ABC30 Action News YouTube )

夏綠蒂說，這次經驗讓她和孩子們學到寶貴的一課，孩子現在去海邊都不敢碰任何東西，也知道如何辨識蛤蜊和貝殼，「這趟皮斯摩海灘的家庭旅遊價格昂貴，終身難忘」。她獲判減輕罰款後，還在手臂上刺了一個蛤蜊刺青，提醒自己記得這次教訓。

皮斯摩海灘是皮斯摩蛤蜊和北大西洋刀蟶（Pacific razor clam）的家，皮斯摩蛤蜊的殼厚且大，通常是白色或咖啡 色，殼上可能還有黃色或綠色，像亮光漆的膜，有證者一天只能撿10個皮斯摩蛤蜊。