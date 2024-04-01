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Medi-Cal增醫師補助 面臨預算赤字難題

編譯胡立宗╱綜合報導
Medi-Cal給付太低，許多驗光師想為弱勢病人看診卻無法長久。（shutterstock）
Medi-Cal給付太低，許多驗光師想為弱勢病人看診卻無法長久。（shutterstock）

對於許多願意為Medicaid病人看診的醫師來說，加州版Medicaid，即Medi-Cal的給付太低往往是他們無法繼續的最大原因。但是加州州長紐森與民主黨議員想改變現況，繼去年增加部分科別的補助額度後，今年還將增加更多項目。但是最大的障礙是預算赤字，列名在新增名單中的科別都不希望給了病患希望又看著希望破滅。

另一個大難題是，紐森將加州版的Medicaid納保人數大幅擴大，現在包括無證移民在內已經達1500萬人。對於診所來說，看的Medi-Cal病人越多，虧損的就越嚴重，例如聖地牙哥縣安辛尼塔斯（Encinitas）的驗光師Hunter Morgan。他三年前開始執業時，希望多收Medicaid的病人，但五個月後就被迫喊停，因為驗光一次費用175元，Medi-Cal只補助40元，他根本連租金與薪水都發不出了。

雖然醫界的一致希望都是多為沒錢的人服務，紐森強調，「加州會想盡辦法提供品質高又收費合理的醫療服務」，但是加州預算由盈轉虧也是事實。畢竟連紐森都預備修改去年的增稅計畫，對醫療機構的稅額由110億元降至80億元，代價是雖然Medi-Cal的補助變多，但時間由六年減為四年。

在歲收大增的時候，加州版的Medicaid確實增加了第一線醫師、產後照護與心理治療的給付，但是現今歲收大減的情況下，預計新增的

驗光、疫苗、產科與人工流產還能不能維持，就有變數了。依照原計畫，驗光的Medi-Cal將由47元增加至130元，包括Hunter Morgan在內的8000名證照驗光師或許都能更有餘力。

不過，預算赤字仍是一道無法忽略的陰影。佛萊斯諾市的診所Fogg Remington的Medicaid病患一直都占總數的15%，但是2024年1月起不再收Medi-Cal病患，因為醫務人員的時薪漲到25元。驗光師Anthony Chavez說，他們很想幫助弱勢病患，但加州可以增加補助，也可能因為赤字而改變。

加州 Medicaid 紐森

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