加州購高效節能家電優惠措施將實施 熱泵回扣高達8000元

加州購買高效節能家電回扣措施即將實施，若符合資格，房屋熱泵回扣額高達8000元。（網路影片截圖）

美國2022年通過的「降低通膨法」（Inflation Reduction Act）即將在加州 實施，民眾可以透過購買高效節能家電獲得高額回扣（rebate）。

聖荷西信使報報導（Mercury News），包括加州、夏威夷州、新墨西哥州 和紐約州都已向美國能源部 遞交了申請計畫，民眾很快就可以透過購買特定取代石化燃料電器的新高效節能電器，來獲得國稅局提供的回扣優惠。據了解，美國其他多個州在未來幾個月內也將陸續跟進提出計畫。

美國能源部發言人表示，他們將在收到各州提出申請後的60到90天內進行審查和批准，各州或屬地可獲得的資金從美屬薩摩亞的5000萬元到德州的6億9000萬元不等。

這項總資金85億元的回扣計畫已納入國稅局系統，但由於每個州都必須先制定自己的回扣計畫並獲得能源部批准，因此在執行前會有一段等候期。

由於政策規定回扣必須在民眾購買家電時同時進行，而且商家還必須先核實顧客的收入符合哪些回扣項目，因此要推廣這項計畫並不容易。

根據計畫，如果民眾家庭收入低於所在地區家庭中位數收入的150%，最高可獲1萬4000元回扣，包括購買可供暖和供冷的房屋熱泵（heat pump）可獲8000元回扣，熱泵熱水器可獲1750元，電磁爐灶（induction stove）和熱泵乾衣機各可獲840元，升級電力系統可獲4000元；若家庭收入較高，購買房屋熱泵和其他節能電器仍然可以獲得2000元回扣。

加州能源委員會（California Energy Commission）發言人表示，加州還未確定何時可開始提供回扣。紐約州能源研究與發展局（New York State Energy Research and Development Authority）表示，他們計畫在2024年夏季開始實施。新墨西哥州能源、礦產和自然資源廳（Energy, Minerals and Natural Resources Department）則表示，他們預計在今年年底開始提供。