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灣區虎媽家長談補習：不推孩子不知他興趣在哪

灣區5歲童周上7堂才藝班 家長：自信會遞減

記者孫愛薇／聖他克拉拉縣報導
功夫課是孩子非常有興趣的一堂體育課，不僅鍛鍊身體，也讓瘦小的老大課後增加食慾。（圖：受訪者提供）
功夫課是孩子非常有興趣的一堂體育課，不僅鍛鍊身體，也讓瘦小的老大課後增加食慾。（圖：受訪者提供）

北加灣區的亞裔家長非常注重孩子的教育。居住在灣區的家長「機智的美國生活」版主盧音秀，也是其中一位對於安排孩子多方發展的家長。

她說，孩子有興趣課後才藝與學術班，就幫孩子一周安排七堂課後才藝或學習，包括加強英文與數學、畫畫、鋼琴、游泳、功夫以及中文學校。不過她也說，緊湊的節奏讓原有興趣的孩子自信心遞減，她打算下學期減少到四堂課就好。

盧音秀說，一周上七堂課後輔導班並不是家長要求的，其實是孩子自己提出想上才藝課，才火速幫孩子報名，抓住孩子想要上課的內驅力。

她發現，五歲以後孩子的啟蒙速度跟火箭一樣，上完才藝課後，孩子整個人都不一樣了，眼睛亮起來，表現最突出的是畫畫課跟鋼琴課，連唱歌都突然從走音王，到後來音準變準了。

盧音秀對孩子的安排不僅是才藝班，還有英文與數學。她說，「我家兒子三歲時在全美語教學幼兒園，完全拒絕講英文，每天上學跟打仗一樣，想盡辦法拐騙他進教室。」直到其他家長建議她試試看 「Kumon」（一家被稱為公文式學習法的課後補習班），沒想到才上了兩周Kumon，孩子就突然開口講英文了。

盧音秀在孩子四歲時再加入Kumon數學的課程。她說，「孩子現在五歲，一周到Kumon兩次，每次都一起上英文與數學各一堂、每天都有作業。」

她也提到，每天都有作業，對親子關係是很大的挑戰，但自己是不以升學為目安排他的行程，是孩子自己堅持要學不想停，孩子從中也得到很多成就感，從三歲半到五歲就這麼學了兩年，現在也一路繼續下去。

盧音秀的孩子最小從三歲半開始上才藝班，除了Kumon英文及數學，還有游泳課。其中足球課試了一期後不喜歡，對於足球課非常的抗拒，這個經驗讓她決定，孩子不想上的才藝課不要勉強，比起錢更重要的是孩子的心靈成長。

她強調，灣區的各項才藝課種類繁多，選擇也很多，跳舞、游泳及足球等運動類才藝對孩子成長幫助很大。體育類比較特別的還有忍者課跟功夫課，強調專注力。

只要孩子主動提出想學就去報名、抓住孩子動力的盧音秀，學期初很驚艷孩子的成長。她說：「每天都是一個新的他。不過學期中開始，各門課難度提高，注音期中考、功夫考級、鋼琴表演、學校作業、畫畫比賽、兒歌比賽等，期末每天被各種表演檢定追著跑，孩子吃不消、興趣也遞減，變成一個要推著走的孩子，這不是我們的初衷。」

盧音秀補充：「剛開始塞滿才藝課時，我曾跟其他前輩家長聊，發現許多人也曾同時上六到七科才藝課，但最後都精簡成四、五 科，同意四科是最剛好的時間分配。我家孩子太貪心自己堅持要學七科、讓他練習不足，課堂表現不好也會影響自信，學期初時那個火箭般衝刺的孩子現在光芒消失了。」

她決定下學期要調整課程、減少安排課後才藝班堂數，留空白給自己是個重要課題。內心裡真的想要就有內驅力去練習及完成檢定，爸媽永遠給孩子們最多的支持。

盧音秀的老大在三歲半時第一次在Kumon作檢定，老師再依照程度提供教材，他們到目...
盧音秀的老大在三歲半時第一次在Kumon作檢定，老師再依照程度提供教材，他們到目前都固定一周上課兩堂英文數學。（圖：受訪者提供）
四歲開始上中文學校課程，一年多的課程，已經讓孩子學會注音拼法，雖然中間遭遇不少撞...
四歲開始上中文學校課程，一年多的課程，已經讓孩子學會注音拼法，雖然中間遭遇不少撞牆期。（圖：受訪者提供）

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