我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞裔女創辦兒童商品 年收入17萬 「蝸居」加州140平方呎小屋

葉倫訪中高規格接見 評論：北京「棉裡藏針」搶主導權

加州議長換屆 亞太公共事務聯盟送舊迎新

APAPA媒體部供稿
APAPA全國董事委員馮振發（左，Simon Pang）與新任議長Robert Rivas（右）合影。（APAPA媒體部供圖）
APAPA全國董事委員馮振發（左，Simon Pang）與新任議長Robert Rivas（右）合影。（APAPA媒體部供圖）

近日，亞太公共事務聯盟(APAPA)發表聲明表示，意識到加州眾議會領導層的變動。

APAPA祝賀加州眾議員Robert Rivas擔任加州議會議長，其將繼續擔任代表他所在地區的眾議員；APAPA同時感謝2014年當選任職時間最長的原加州議長Anthony Rendon，感謝其為加州人民提供了出色的服務和奉獻。

APAPA全國董事委員尹立懷（右，Mary Yin Liu）與前議長Anthon...
APAPA全國董事委員尹立懷（右，Mary Yin Liu）與前議長Anthony Rendon（左）合影。（APAPA媒體部供圖）

APAPA感謝Rendon和Rivas的領導，稱其是亞裔多元化社區的支持者。他們一貫支持APAPA的立法教育招待會、實習生計畫和文化遺產活動等。

Rendon也是加州議會名譽議長，一直是亞裔組織AANHPI（亞太裔）社區和APAPA的堅定支持者。APAPA感謝他一直以來的支持，稱讚他理解在加州擴大亞裔的聲音的重要性。「感謝你多年來堅定的領導。我們期待著與您繼續合作，為您開啟另一個激動人心的篇章，」APAPA創始人尹集成（CC Yin）對Rendon表示。

APAPA歡迎Rivas擔任新的加州領導職務。在20多年的公民權益教育倡導活動中，APAPA與許多組織和領導人建立了合作關係，該組織期待著與領導者們在社區項目上合作，並可能在立法方面加強合作。

APAPA是一家501c3無黨派非營利組織，其使命是透過加強領導和公民參與來推動AANHPI社區的發展。該組織總部設在加州首府沙加緬度，在全美有44個分會。

加州 亞裔 眾議員

上一則

加州教育廳長瑟蒙德 擬競選州長

下一則

沙加緬度縣法院周邊遍布遊民 法官促市長出手

延伸閱讀

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬

貨幣轉換出包？加州夫婦在哥斯大黎加搭Uber被收近3萬
打造銀髮族社區 設計多元理念新

打造銀髮族社區 設計多元理念新
「奮進號」太空梭「站起來」展出 高達20層樓創紀錄

「奮進號」太空梭「站起來」展出 高達20層樓創紀錄
哈岡華協回應縣政委員 遊民屋口水戰繼續

哈岡華協回應縣政委員 遊民屋口水戰繼續
華埠CSC Lending成立 提供企業小額貸款

華埠CSC Lending成立 提供企業小額貸款

熱門新聞

圖為聖荷西國際機場等候搭車離開機場的旅客。(記者孫愛薇╱攝影)

國慶長假班機大亂 求志願下機喊價1500元

2023-07-03 20:29
攝影師紀慶川（右）分享昔日和李玟（左）在舊金山的合影。（圖：紀慶川提供）

難忘李玟親民暖舉 攝影師曝珍貴舊照

2023-07-06 02:17
國家氣象局氣象專家默多克說，本周末，加州多地將感受到典型的夏日高溫，這是加州迄今為止的第一次出現大範圍的酷熱天氣。圖為相關氣象圖。（記者劉先進／翻攝）

氣象局專家：加州破100℉ 首次出現大範圍高溫

2023-07-02 02:20
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶川供圖）

回顧李玟歌后之路 從金山「漁人碼頭」開始

2023-07-06 02:20
李玟在舊金山出道，曾在1991年奪得舊金山華埠獅子會妙齡小姐慈善活動冠軍。（紀慶川供圖）

「金山之光」李玟卡拉OK錄歌獲讚好聽 從此發現歌星潛質

2023-07-05 23:08
公主號遊輪撞上舊金山27號碼頭，所幸無人受傷。（美聯社）

公主號遊輪撞上舊金山27號碼頭 4500人無傷亡 安全下船

2023-07-07 13:52

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工

「無法做愛非常痛苦」 成人片女星摔斷背 靠AI重新上工
何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂

何謂集束彈？為何美國供應烏克蘭？相關爭議一文看懂