加州議長換屆 亞太公共事務聯盟送舊迎新

APAPA全國董事委員馮振發（左，Simon Pang）與新任議長Robert Rivas（右）合影。（APAPA媒體部供圖）

近日，亞太公共事務聯盟(APAPA)發表聲明表示，意識到加州 眾議會領導層的變動。

APAPA祝賀加州眾議員 Robert Rivas擔任加州議會議長，其將繼續擔任代表他所在地區的眾議員；APAPA同時感謝2014年當選任職時間最長的原加州議長Anthony Rendon，感謝其為加州人民提供了出色的服務和奉獻。

APAPA全國董事委員尹立懷（右，Mary Yin Liu）與前議長Anthony Rendon（左）合影。（APAPA媒體部供圖）

APAPA感謝Rendon和Rivas的領導，稱其是亞裔 多元化社區的支持者。他們一貫支持APAPA的立法教育招待會、實習生計畫和文化遺產活動等。

Rendon也是加州議會名譽議長，一直是亞裔組織AANHPI（亞太裔）社區和APAPA的堅定支持者。APAPA感謝他一直以來的支持，稱讚他理解在加州擴大亞裔的聲音的重要性。「感謝你多年來堅定的領導。我們期待著與您繼續合作，為您開啟另一個激動人心的篇章，」APAPA創始人尹集成（CC Yin）對Rendon表示。

APAPA歡迎Rivas擔任新的加州領導職務。在20多年的公民權益教育倡導活動中，APAPA與許多組織和領導人建立了合作關係，該組織期待著與領導者們在社區項目上合作，並可能在立法方面加強合作。

APAPA是一家501c3無黨派非營利組織，其使命是透過加強領導和公民參與來推動AANHPI社區的發展。該組織總部設在加州首府沙加緬度，在全美有44個分會。