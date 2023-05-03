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史丹福兒童中心教師 涉嫌謀殺

記者王子涵╱聖他克拉拉縣報導
嫌疑人奧內拉斯在史丹福社區兒童中心任職學前教師。（聖他克魯茲警局提供）
嫌疑人奧內拉斯在史丹福社區兒童中心任職學前教師。（聖他克魯茲警局提供）

聖他克魯茲縣縣警辦公室2日宣布，兩名涉嫌謀殺一名24歲男子的南灣居民已被逮捕。受害人的屍體在9號高速公路旁被發現。

這兩名嫌疑人是上個月26日被逮捕的，隨後身份被確定為27歲聖荷西男子諾沃亞（Dennis Novoa）和22歲的聖他克拉拉市女子奧內拉斯（Diana Ornelas）。根據史丹福日報報導，奧內拉斯在史丹福社區兒童中心（Children's Center of the Stanford Community）任職學前教師，在被逮捕時仍在校區內工作。

聖他克魯茲縣縣警表示，警方11日接到報警，調查在9號公路3.56路牌附近山腳下發現的一具尸體。驗尸官認定，死者為聖荷西居民沃特福（Oliver Waterfall），死因為槍傷。調查人員很快將案件定性為謀殺。

縣警發言人基恩（Ashley Keehn）說：「在採訪最後一名見到死者的證人，以及調取監控後，警方對這兩名嫌疑人實施了逮捕。」

警方指出，嫌疑人與受害人相互認識，謀殺動機似乎是處於個人原因。基恩說：「確切的犯罪動機仍在調查中，但嫌疑人似乎是有針對性的，處於個人原因，受害人成為針對目標。」

史丹福大學在一份聲明中表示，學校不容忍與任何暴力行為和威脅。史丹福社區兒童中心助理主任萊姆（Rachel Lim）表示，逮捕奧內拉斯的行動是在兒童午睡時間進行的，並且是在兒童中心外圍，沒有孩子目擊逮捕行動。

該社區兒童中心有50多名雇員，200多名兒童，專門為史丹福師生、僱員提供兒童護理。

奧內拉斯保釋金起初被設定為100萬，隨後法官升級為不得假釋。二人首次開庭定為17日。

嫌疑人27歲的聖荷西男子諾沃亞。（聖他克魯茲警局提供）
嫌疑人27歲的聖荷西男子諾沃亞。（聖他克魯茲警局提供）

克魯茲 聖荷西 史丹福大學

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