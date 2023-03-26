加州放寬節水 沙加緬度仍有限制

州長紐森24日巡視中谷地區後改變一些乾旱限制以及水資源管理計畫，雖然有所放寬，但泳池用水仍相當容易被視為浪費水資源，而受限於政策規定。（記者江碩涵／攝影）

經過了幾個月的風暴襲擊，全加州 至少有一半以上的區域不再處於乾旱狀態。州長紐森 24日巡視中谷地區的宇洛縣 （Yolo County）時指出，將改變一些乾旱限制以及水資源管理計畫，放寬旱災限制等政策，並取消州內15%自願減水等政策，另外根據全州限制結束，當地水務機構和政府，例如城市和縣府，可自訂用水限制。

2021年時因為氣候過度乾旱，7月州府做出要求全州民眾節水15%的政策，此政策也使得加州當年省下60萬英畝英尺（acre-feet）的水資源，其中的政策包括不得沖洗車道、灌溉沒有使用的草坪、使用沒有自動關閉噴嘴的軟管等。

本月24日紐森巡視中谷地區宇洛縣時，宣布取消乾旱限制，其中包括全州15%自願節水措施，另外也指出，當地用水機構和政府可以實施自己的用水限制。雖然全州放寬限制，但沙加緬度地方政府仍實行乾旱相關的用水規定，並要求居民、企業將用水減少20%。

沙加緬度的政策內容包括，如果浪費用水，罰款將翻倍，汽車清洗則限制在市內的澆水日進行，市民必須在上午10時前或晚上7時後澆水，水不能流到人行道或排水溝，視同浪費，沒有用的池塘、無人使用的泳池也不能有積水，另外，一旦降雨量達到1/8英寸，居民48小時內不得澆水。

然而，一些例外情況是被允許的，例如滴灌、使用帶噴嘴的軟管和噴頭、經市政府認可的智慧控制器、盆栽植物、可食用植物、30天內的新植被以及連續兩天高達華氏100度以上的天氣。如果遇到這些狀況，仍可澆水。

位於西沙加緬度區域的民眾，規則不同。根據西沙加緬度市公告，雖然一樣要求居民、企業減少用水20%，不過有其他規定須注意，像是壞掉、漏水的灑水器必須七天內修復，否則面臨罰款，並要遵守城市的灑水時間表，門牌為奇數號的只能周二、四、六澆水，門牌為偶數號的則是周三、五、日澆水，另外則是用乾式掃地方式清理人行道和車道，不要用水沖洗。