稅務漫談／社安金提高 將影響上稅額

老年夫婦宜提前規畫自己如何領取社安金。（Getty Images）

勞工統計局宣布，在8月份上漲0.1%之後，9月份所有美國城市的消費者價格指數經季節性調整後上漲0.4%。在過去12個月中，所有項目指數在季節性調整前上漲了8.2%。

《社會保障法》將勞工部勞工統計局確定的消費者價格指數的增長與年度生活成本調整（COLA）聯相關聯。對此，社會保障局在10月13日表示，為應對通貨膨脹，2023年將大約7000萬美國人的社會保障和補充保障收入福利提高8.7%，2022年12月30日起，社安局會率先向超過700萬社會安全補助金（SSI）受益人增加付款。

明年起 平均月增140元

從明年1月開始，社會保障福利每月將增加平均140美元以上，這是40年來的最大增幅。同時，繳納社會保障稅的最高收入（maximum earnings subject to the Social Security tax，即應納稅最高額）將從14萬7000美元增加到16萬200美元。

社會保障局表示，今年的調整是十多年來醫療保險保費首次沒有上漲，屆時到2023年聯邦醫療保險 保費下降，社會保障福利將上升，這將使老年人有更加安心和喘息的空間。從今年12月初開始，社會保障金和SSI受益人會通過郵件收到他們的新福利金額，想要獲取他們的新福利金額的最快方法是訪問社會保障帳戶（www.ssa.gov/myaccount/）以在線查看COLA通知。有關2023年醫療保險變更的信息，可以訪問www.medicare.gov。

社安金 的數額視申領人的年齡、工作年限、收入多寡而定，美國實行漸進式退休制度，到法定退休年齡（1943至1954年間出生者的完全退休年齡算為66歲，1955年至1960年間出生者逐步增加，1960年後出生的人士為67歲）可領取全額社安金。

退休族每月領取社安金金額與報稅有關係。（取自pexels）

70歲才退休 可多領32%

若選在62歲提前退休，申領人只能拿到全額社安金的75%，若選擇延遲退休，可在原有的社安金基礎上獲得獎勵收益（Delayed Retirement Credits），等到70歲古稀之年才開始領取社安金的耆老可多領32%。延遲領取社安金雖頗具吸引力，但申領人的健康情況、經濟需要也應納入考量，找到盈虧平衡點並非易事。

如今社安金增加，也意味著部分高收入老人的上稅金額增加。一般來說，社安金是不需要上稅的（Nontaxable），尤其是把社安金作為唯一收入的耆老，單身戶主是2萬5000美元、夫妻合報是3萬2000美元以下的社安金收入免稅。但當調整後總收入、免稅利息與50%社安金的總額超過社安金「免稅門檻」後，社安金（最多不超過85%）將計入家庭總收入上稅。

高收入老人 或被課稅

要計算社安退休金 （Social Security Benefits）是否要付稅，要將退休金的一半，加上其他收入，假如夫婦共同報稅，這個金額若在3萬2000美元以下，則全部社安金免稅；假如是單身人士，不超過2萬5000美元，便完全無需為退休金繳稅。單身收入在2萬5000美元到3萬4000美元之間，其社安金最多有50%需繳稅，對收入超過3萬4000美元，則高達85%社安金都可能要繳稅。夫婦合報收入在3萬2000美元至4萬4000美元之間，最多50%的社安金需要繳稅，如果總收入超過4萬4000元，則高達85%社安金可能需要繳稅。

除了聯邦，州市也需要對上稅部分的社安金收入徵稅。