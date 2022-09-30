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更綠的島／海水打開 漁獲變多魚卻變小

記者許詩愷／專題報導
伊魯利薩特港口的漁夫，頭戴網帽正在穿魚餌。（記者余承翰／攝影）
伊魯利薩特港口的漁夫，頭戴網帽正在穿魚餌。（記者余承翰／攝影）

在伊魯利薩特的漁人碼頭，下午一艘艘漁船羅列，等著今天的第二次出航。有些老漁夫頭罩網子，抵擋蚊蠅，手指飛快將漁鉤穿過雜魚做餌。大比目魚、鱈魚、北極深海蝦，是當地最普遍的漁獲。

透過翻譯以格陵蘭語問他們：「氣候變遷對漁獲有什麼影響？」得到的答案是：「這是什麼？沒聽過。」但如果問，這幾年氣候有什麼變化，對出海、漁獲有什麼影響，那麼他們就有許多可說了。

漁夫安奈．飛帶著未滿十歲的兒子出海，他說：「海上漂的浮冰比以前更多，流動的速度更快。早上出海的航道，傍晚回來就消失了。」格陵蘭第三大城伊魯利薩特有全格陵蘭最大的冰川；海上浮冰都是斷裂的冰川碎片。

其他漁夫也說，氣候變暖，海冰散開的日子多了；但風速很不穩，不見得能天天出海。捕獲漁種、大小也和往年不同，問他們原因，他們也說不清。

「因生活背景不同，並非所有居民都擔憂氣候變遷，這是外界很難理解的現況。」格陵蘭氣候研究中心資深科學家托馬斯・佩德森說。他研究海洋生態、關注暖化對格陵蘭文化的衝擊，「格陵蘭人來不及害怕，已經被迫接受現實，學習調適。」

「近年漁獲貌似變得肥美，但以長期看來，鱈魚的平均體積仍比過去小。」佩德森分析，原因是人們常將未成熟的個體打撈上岸，同時暖化導致物種遷徙，和鱈魚競爭食物的外來對手也變多了。

佩德森強調，格陵蘭周遭的海洋系統極脆弱，冰山崩落與漂流程度加劇，航運常受阻，連帶影響漁業出口，「壞事只會更嚴重；短期的好現象，也可能惡化。這些無常遽變，就是氣候變遷的結果。」

格陵蘭 氣候變遷 冰川

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