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南韓91歲女藝術家 愛用電鋸創作雕塑

編譯莊瑞萌／即時報導
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示意圖。Image by Sina W. from Pixabay
示意圖。Image by Sina W. from Pixabay

高齡91歲的南韓前衛藝術家金允信(Kim Yun-shin，音譯)，旅居阿根廷40載後近期榮歸故里，於湖巖美術館(Hoam Museum of Art)舉辦大型回顧展。這位曾歷經戰爭與獨裁社會壓抑的藝術家，以電鋸為筆、硬木為紙，將自然精神融入抽象雕刻，不僅寫下該館首位女性個展紀錄，更在威尼斯雙年展大放異彩，展現跨越國界向大自然致敬的生命韌性。

根據FRANCE24報導，這場名為「二合一」(Two Be One)的個展，是該館自1982年創立以來，首度為女性藝術家舉辦的個人展覽，展品包含金允信最具代表性的抽象雕塑，這些作品皆是由她最擅長的工具從硬木中雕琢而成，「電鋸就是我的身體，」金允信表示，「當我舉起它切割木材時，它必須完全隨我而動，電鋸要變成我，我也要變成電鋸。」

湖巖美術館此次展出約170件她的雕塑與繪畫作品，呈現她對自然的敬意，以及融合靈性、存在與材質形式的創作思考。

金允信1935年出生於現屬北韓的元山，童年時常在鄉間獨自玩耍，與樹木與稻田對話，甚至用高粱桿製作眼鏡。當時韓國仍處於日本殖民統治，她的哥哥因參與獨立運動失蹤，家鄉的松樹也被砍伐作為燃料，「那些樹是我的朋友，」她回憶道，談及親眼看見樹木被連根拔起的痛苦以及她想將它們保存並轉化為雕塑的動力，「或許這就是我如此熱愛木雕的原因。」韓戰爆發後，金允信隨家人逃往南方，隨後赴法深造，回國後於首爾擔任藝術教授。

當時南韓正處於嚴酷的軍事獨裁統治下，「女性在當時幾乎沒有發聲空間，」她說，並指出當時的上級會對她裙子的長度指手畫腳。48歲那年，受阿根廷茂盛林木的吸引，她做出不同尋常的決定，移居這個當時剛結束獨裁、恢復民主的南美洲國家，最終在那裡生活了40年，過程中還拿起電鋸進行雕刻創作。

藝術界人士指出，與同世代許多女性藝術家一樣，金允信也是近年才逐漸獲得國際關注。代表她的畫廊共同創辦人蕾秋·雷曼(Rachel Lehmann)表示，她的作品已在倫敦與紐約展出。2023年，她在首爾舉辦大型個展後聲名大噪，隔年更受邀參加威尼斯雙年展(Venice Biennale)。她在布宜諾斯艾利斯的學生之一，是現年40歲、韓裔阿根廷導演姜世莉亞(Cecilia Kang，音譯)，目前正為她拍攝紀錄片。

身為戰爭難民的金允信，在15歲時曾聽從建議改名為「允信」，意為「真理與信仰」，勉勵她用一生去尋找自己的「本色」，她說，而這些話一直「歷歷在目」。她感性地表示，「有時我覺得，正是這些話支撐我走過這段人生。」

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