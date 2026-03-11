摩根大通造價30億新總部模型 拍賣網站喊價500元

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
金融集團摩根大通（JPMorgan）。路透
金融集團摩根大通（JPMorgan）。路透

對金融集團摩根大通（JPMorgan）的員工而言，把工作帶回家如今變得更「具體」了。該集團全球總部新大樓位於紐約市公園大道270號，造價高達30億元，禮品部在去年10月建築啟用時推出售價150元、樂高風格的新摩天大樓模型，已迅速售罄；如今，摩根大通員工可登記購買這款模型，而拍賣網站已有人喊價500元。

商業內幕（Business Insider）報導，摩根大通是華爾街推動「重返辦公室」（return-to-office）的領頭者，新大樓的落成更強化了此一決心。被爭相搶購的總部縮小模型，也凸顯這棟建築引發的熱潮；公園大道270號已成為紐約市新地標，遊客駐足在摩天大樓前拍照留念，社群平台抖音（TikTok）上更充斥著介紹其設施的影片。

但要購買這款玩具絕非易事，員工須在2月9日前登記數量1903件的候補名單；2月26日上午10時起，獲選者僅有72小時期限至禮品店鋪領取模型，該店販售從摩根大通周邊商品到時髦橄欖油等各類商品。員工領取時須出示摩根大通員工證、州政府核發的身份證件或護照；目前庫存除供員工領取外，多餘的將於3月10日後以先到先得方式販售。

錯過領取時段又未能搶購到剩餘模型者還有一線希望，該份候補名單將於4月1日後重新開放。撇開外觀不談，該建築模型並非樂高官方產品，包裝盒標註是以「重新包裝及再利用的樂高元件」製成。

真實摩天大樓高度達1388英尺，模型尺寸標示為6.5 x 16.3英吋；而二手市場已趁勢炒作摩根大通熱潮，有人在eBay網站以500元售出疑似同款模型。沃爾瑪與亞馬遜等多家平台正販售「山寨版」，但這些商品僅含3180塊積木且設計略有調整。

摩根大通新總部不僅美到被製作成模型，這棟啟用不到半年、可容納約1萬4000名員工的建築更配備多樣化便利設施，擁有多間餐廳、酒吧、健身房，以及永遠飄揚的美國國旗。

這棟60層樓高的建築憑藉LED燈光裝置重塑了曼哈頓天際線，從紐約市各區皆能清晰辨識；而其影響力正超越建築領域，這些複製模型也改變了少數能入手者的室內擺設。

亞馬遜 紐約市

