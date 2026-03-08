「最後的審判」壁畫 梵蒂岡：正清除表面白色薄膜

米開朗基羅的「最後的審判」。美聯社

米開朗基羅的「最後的審判」正在接受「臉部護理」，修復人員正清除這幅文藝復興傑作自上次30年前重大修復後累積的粉狀鹽白色薄膜。

美聯社報導，梵蒂岡 （Vatican）博物館近日向媒體公開了這場清潔作業，修復人員在從地板延伸至天花板的鷹架上工作，鷹架遮蔽了教堂正面這幅展現天堂與地獄的雄偉壁畫。

清潔作業預計在復活節（四月第一周）前完成；期間大眾仍可參觀，但只能從遮住鷹架的屏風觀賞「最後的審判」複製品。

博物館人員指出，這項單純卻關鍵的清潔作業，目的在清除壁畫表面的鹽白色薄膜，這是由於每日有近兩萬五千名參觀者湧入博物館的緣故。

負責監督清潔工作的梵蒂岡博物館主管莫雷西（Fabio Moresi）說，鹽漬形成的主因在於人體排汗時釋放的乳酸，而乳酸會與牆面碳酸鈣產生反應。他指出，氣候變遷亦是影響因素之一，當參觀者體溫較高，汗液增加導致濕度上升，也加劇壁畫受損。

館長雅塔（Barbara Jatta）將這層薄膜比喻為「白內障」，所幸清除過程相對簡單；修復人員將日本米紙浸入蒸餾水後，貼附於壁畫表面，再小心擦拭去除鹽害。

在鷹架旁近距離觀察，便可發現前後差異驚人：未清潔的壁畫區域彷彿覆蓋著粉狀塵埃；清潔過的區域則展現出原始的鮮豔色彩與細節；例如壁畫中央的耶穌形象，幸運的參觀者能清晰看見米開朗基羅如何描繪他的頭髮與受難傷口。

西斯汀教堂（Sistine Chapel）得名於教宗 西斯篤四世（Sixtus IV），這位藝術贊助者於15世紀主持建造了這座教宗的私人禮拜堂，也是選舉教宗之地。

但真正委託米開朗基羅繪製著名穹頂壁畫「創世紀」的，是後來的教宗儒略二世（Julius II）；這幅描繪上帝伸展手掌的傑作完成於1508至1512年間。後來的教宗克萊孟七世（Clement VII）於1533年委託米開朗基羅重返教堂繪製「最後的審判」。

西斯汀教堂的其他壁畫，每年都會進行清潔維護，修復人員在夜間以活動吊車作業，在每日清晨大眾到訪前撤離現場。

然而吊車設備無法完全觸及「最後的審判」，因壁畫位於祭壇後方，而祭壇又建於大理石台階之上。這項技術障礙迫使修復團隊搭建固定鷹架，才能全面清潔壁畫。

西斯汀教堂於1979至1999年間經全面修復，清除數世紀累積的煙熏、污垢與蠟質堆積。梵蒂岡特意保留了少部分修復前的壁畫原貌以供對比，這些區域從鷹架上層可見，牆面近乎焦黑。

為避免大幅減少西斯汀教堂的參觀人數，梵蒂岡正研究以過濾系統和其他科技來控制濕度，防止鹽害再度發生。