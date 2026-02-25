冰雕「鼓舞人心」英男贏得明尼蘇達州冬季節冠軍

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
冰雕，示意圖。Image by Mark Stepanov from Pixabay
冰雕，示意圖。Image by Mark Stepanov from Pixabay

一名來自英格蘭約克郡東區的男子憑著「鼓舞人心」的冰雕作品，在美國冬季節中奪得冠軍。

英國廣播公司（BBC）報導，來自德里菲爾德（Driffield）的史考特（Justin Scott）為明尼蘇達州2026年伊利冬季節（Ely Winter Festival）創作了「Your Welcome」冰雕，他表示這件作品傳遞的訊息為「當人們跌倒時伸出援手」。

史考特的冰雕作品在14支代表加拿大、美國、德國、墨西哥、阿根廷義大利的參賽隊伍中，獲得「觀眾票選獎」冠軍。他表示，這項公共藝術創作是獻給所有的人，他很高興能代表英國參賽。

這座耗時三天半完成的雕塑，有一座8英尺高的冰牆，牆面設計了挖空的人形剪影，旁邊則有跌坐的立體人物冰雕伸手求援的造型。

史考特在詮釋其作品時表示，援助有時會悄然降臨，從旁邊、越過圍欄，或在最需要時恰好出現。他表示，這是座鼓舞人心的雕塑，完成時有人經過甚至哽咽。

史考特說，他們團隊贏得壓倒性勝利，實在太棒了；這份成就印證了他們始終深信自己能做到。

史考特曾於卡麥森郡（Carmarthenshire）藝術學院研習雕塑，2000年在奧地利滑雪度假村駐留時初次接觸冰雕；如今他的作品遍及瑞典、日本等地，並將於明年重返明尼蘇達州的伊利冬季節。

