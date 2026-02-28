我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗嗆祭出「史上最大報復」 川普回應：將以前所未見的力量還擊

傳川普已看過伊朗最高領袖哈米尼遺體照 可能接班人選曝光

20年前 YouTube第一部上傳影片 已成博物館收藏品

編譯彭馨儀／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
20年後的YouTube，上傳超過200億支影片，仍然是藝術和文化的重要平台，來自博物館和美術館的原創內容往往比串流媒體服務更受歡迎。路透
20年後的YouTube，上傳超過200億支影片，仍然是藝術和文化的重要平台，來自博物館和美術館的原創內容往往比串流媒體服務更受歡迎。路透

倫敦維多利亞與艾伯特博物館(Victoria and Albert Museum，V&A)把YouTube20年前誕生的瞬間收進館藏，還首次在南肯辛頓(South Kensington)的「1900年至今的設計」展覽展出。

「V&A收藏了重建的早期網頁，有YouTube共同創辦人之一卡林姆(Jawed Karim)上傳的第一支影片，」V&A發言人說。

2005年4月23日，卡林姆當時25歲，上傳第一段19秒的影片到YouTube，名為「我在動物園」(Me at the zoo)，向大家介紹聖地亞哥動物園(San Diego Zoo)大象的生活，「這些傢伙最酷的地方在於牠們有非常非常非常長的鼻子，」至今已有3.82億次觀看，還有超過1800萬人按讚。

V&A發言人補充，「我們的數位修復團隊在過去18個月內，重建了YouTube平台自網上最早紀錄時間的2006年12月8日以來，早期的網頁設計和用戶體驗。」

重建過程在V&A位於史特拉福(Stratford)的東區典藏庫(East Storehouse)一個小型展覽中，提供探索。

YouTube執行長莫漢(Neal Mohan)聲明，「透過重建早期觀看頁面，不僅僅是在展示一段影片；我們也是在邀請公眾回到過去，了解這一全球文化現象的起源。」V&A首席策展人科琳娜·加德納(Corinna Gardner)補充，「這段記錄在Web 2.0早期的影片，標誌著網路時代的重要時刻。」

20年後的YouTube，上傳超過200億支影片，仍然是藝術和文化的重要平台，來自博物館和美術館的原創內容往往比串流媒體服務更受歡迎。

世報陪您半世紀

YouTube

上一則

Disney、Apple TV等串流平台訂閱費用 6年漲20%

下一則

患慢性疼痛女比男高50% 科學家找出原因

延伸閱讀

宮崎駿「崖上的波妞」電影繪圖、腳本 奧斯卡博物館展出

宮崎駿「崖上的波妞」電影繪圖、腳本 奧斯卡博物館展出
BLACKPINK全球第一 YouTube訂閱衝破1億刷新紀錄 四姝合體謝恩

BLACKPINK全球第一 YouTube訂閱衝破1億刷新紀錄 四姝合體謝恩
「博物館裡過大年」 民眾遊西夏陵體驗沉浸式穿越

「博物館裡過大年」 民眾遊西夏陵體驗沉浸式穿越
全家像穿越了 愈來愈多中國人「博物館裡過大年」

全家像穿越了 愈來愈多中國人「博物館裡過大年」

熱門新聞

蘋果富含纖維、抗氧化物質與碳水化合物，對整體健康有明顯益處。（美聯社）

每天吃一顆蘋果…竟然會有這些影響

2026-02-23 14:31
好市多。路透

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

2026-02-24 09:15
8項屋主應知的稅務優惠，值得注意的是，有些為2026年調整內容，並反映了大又美法案（OBBB）的變更，將於2027年申報時適用。路透

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

2026-02-25 09:18
黑巧克力。Image by Alexander Stein from Pixabay

某些帶苦味食物 新研究：可增強大腦活動

2026-02-23 09:06
示意圖。Image by Tim Bigger from Pixabay

全美這家連鎖餐廳 魚類選擇遠多於任何速食店

2026-02-23 10:18
網友利用好市多蝦子用剩的蝦頭熬成湯麵。湯麵示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@JANG 'S ）

好市多蝦頭別扔 內行人曝美味食譜：煮麵不用任何調料

2026-02-22 20:05

超人氣

更多 >
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握
從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣

從雲南大山考進頂大 23歲博士生胃癌晚期 坦言1糟糕習慣
以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實

以色列媒體稱伊最高領袖哈米尼身亡 川普證實
伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡

伊朗證實 86歲最高領袖哈米尼遇襲身亡
川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」

川普8分鐘談話 宣布對伊朗展開「大規模作戰行動」