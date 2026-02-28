20年前 YouTube第一部上傳影片 已成博物館收藏品

20年後的YouTube，上傳超過200億支影片，仍然是藝術和文化的重要平台，來自博物館和美術館的原創內容往往比串流媒體服務更受歡迎。路透

倫敦維多利亞與艾伯特博物館(Victoria and Albert Museum，V&A)把YouTube 20年前誕生的瞬間收進館藏，還首次在南肯辛頓(South Kensington)的「1900年至今的設計」展覽展出。

「V&A收藏了重建的早期網頁，有YouTube共同創辦人之一卡林姆(Jawed Karim)上傳的第一支影片，」V&A發言人說。

2005年4月23日，卡林姆當時25歲，上傳第一段19秒的影片到YouTube，名為「我在動物園」(Me at the zoo)，向大家介紹聖地亞哥動物園(San Diego Zoo)大象的生活，「這些傢伙最酷的地方在於牠們有非常非常非常長的鼻子，」至今已有3.82億次觀看，還有超過1800萬人按讚。

V&A發言人補充，「我們的數位修復團隊在過去18個月內，重建了YouTube平台自網上最早紀錄時間的2006年12月8日以來，早期的網頁設計和用戶體驗。」

重建過程在V&A位於史特拉福(Stratford)的東區典藏庫(East Storehouse)一個小型展覽中，提供探索。

YouTube執行長莫漢(Neal Mohan)聲明，「透過重建早期觀看頁面，不僅僅是在展示一段影片；我們也是在邀請公眾回到過去，了解這一全球文化現象的起源。」V&A首席策展人科琳娜·加德納(Corinna Gardner)補充，「這段記錄在Web 2.0早期的影片，標誌著網路時代的重要時刻。」

20年後的YouTube，上傳超過200億支影片，仍然是藝術和文化的重要平台，來自博物館和美術館的原創內容往往比串流媒體服務更受歡迎。