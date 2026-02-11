林布蘭「幼獅」小畫拍出1800萬元 款項將捐動物保育

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
知名畫家林布蘭(Rembrandt van Rijn)一幅描繪了一頭獅子的小型素描畫，近日在紐約以1800萬元的創紀錄價格售出，所得款項將用於大型貓科動物的保護。歐新社
知名畫家林布蘭(Rembrandt van Rijn)一幅描繪了一頭獅子的小型素描畫，近日在紐約以1800萬元的創紀錄價格售出，所得款項將用於大型貓科動物的保護。歐新社

知名畫家林布蘭(Rembrandt van Rijn)一幅描繪了一頭獅子的小型素描畫，近日在紐約以1800萬元的創紀錄價格售出，所得款項將用於大型貓科動物的保護。

這幅名為「臥息的幼獅」(Young Lion Resting，暫譯)的畫作，4日在蘇富比(Sotheby's)拍賣行成交，打破了這位17世紀荷蘭名家先前作品的最高拍賣紀錄；林布蘭之前的拍賣紀錄，是出自他當年描繪阿姆斯特丹風景的「The Bulwark De Rose and the Windmill De Smeerpot」，拍出了370萬元。

「臥息的幼獅」的賣家，美國億萬富翁慈善家卡普蘭(Thomas Kaplan)與他的夥伴艾爾斯(Jon Ayers)表示，他們會將拍賣所得，捐贈給他們著名的野生貓科動物保護慈善機構Panthera。

「野生動物保育是我唯一超越林布蘭的熱誠，我希望能吸引更多人加入這項事業中，」卡普蘭在拍賣前表示，「我想不出來，有比讓這幅收我們全家收藏珍愛多年，且對我和艾爾斯都意義非凡之畫作，為服務Panthera野生動物保護組織，找到下一個歸宿更好的方式了。」卡普蘭和他的妻子達芙妮(Daphne)是全球最大私人林布蘭畫作收藏者，自2026年初以來，擁有這位巴洛克藝術家共17幅畫作。

「這幅如此生動地捕捉到獅子靈魂與精神的作品，如今將幫助保護它們的後代，」艾爾斯也在另一份聲明中表示，「對於這幅傑作而言，沒有什麼比服務於啟發它創作的物種之生存，更美好的傳承了。」

蘇富比拍賣行表示，這位全名為倫勃朗．哈爾曼松．凡．萊因(Rembrandt Harmenszoon van Rijn)的藝術家，在在阿姆斯特丹創作「臥息的幼獅」時，正值三十歲出頭，創作力也達到了巔峰；這幅高約4.5吋的作品，以四分之三側面視角，描繪出一頭脖子上套著牽引繩的休憩獅子，「暗示這幅畫是寫生而作」。

蘇富比的補充指出：「每一筆都以精湛的技法刻畫了獅子，不僅捕捉到了它的形態，更展現了它的活力、沉穩和力量。」

根據紀錄，林布蘭共畫過六福獅子畫；除了這次拍賣的「臥息的幼獅」，還有兩幅藏於倫敦的大英博物館(British Museum)，另外四幅分別藏於巴黎的羅浮宮(Louvre)、阿姆斯特丹國家博物館(Rijksmuseum)和鹿特丹的博伊曼斯．范伯寧恩美術館(Museum Boijmans Van Beuningen)。

