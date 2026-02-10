77歲美術館員 用Z世代語言吸引年輕觀眾

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
華盛頓特區國家美術館（National Gallery of Art）。路透
華盛頓特區國家美術館（National Gallery of Art）。路透

華盛頓特區國家美術館（National Gallery of Art）雕塑部副主任站在一尊16世紀的石甕後方，對著鏡頭說「各位，我準備來個羅馬帝國式的嗨翻全場」。77歲的盧克斯（Alison Luchs）用她最近學到的Z世代語言說，酸民會說這石甕很普通（mid），但他們不知其造謠已被識破（clocked its tea）。盧克斯稱這個甕的石材為「神級」（GOATED）、價值超高（high-key），色彩更是時尚到「帥炸了」（screamed big drip）。

華盛頓郵報報導，盧克斯去年12月還以16世紀餐盤為題材製作了另一支影片，她的影片確實奏效，在社群媒體Instagram累計獲得870萬瀏覽數，數千則留言稱讚她的解說既幽默又富知性，頗能引起共鳴。

有人留言說，從今以後只聽這種導覽解說了；另一人稱，他專程去美術館就是為了見她。第三人以Z世代表達高度讚賞的方式評價盧克斯，「她太棒了（she ate）」。

在國家美術館服務47年的盧克斯，當初同意拍攝影片是為了提升大眾對館藏藝術的興趣，從未預料自己會如此受歡迎。該館社群媒體經理邁爾斯（Sydni Myers）說，盧克斯自帶氣場。

盧克斯的職業生涯亮點包括策劃義大利文藝復興藝術家展覽，以及撰寫關於15世紀威尼斯海洋生物藝術的專書。但去年夏天，博物館社群團隊為她策劃了新任務。

31歲的邁爾斯希望在吸引年輕觀眾的同時，仍能傳達美術館的藝術精髓。她首次提出「讓嬰兒潮世代用Z世代用語解說藝術」的構想時，團隊還擔心影片會「尬到爆」（cringe）。

邁爾斯表示，思考誰能自信駕馭這支影片時，盧克斯的身影浮現腦海。她說，盧克斯對歐洲有數百年歷史的藝術熱忱，常能感染年輕同事，讓他們產生興趣。邁爾斯趁盧克斯離開會議時攔住她，詢問是否願意錄製影片。

邁爾斯回憶盧克斯當時回應說「好啊，只要能提升館藏關注就行」。近日回顧這段往事，盧克斯說，當時她其實還不確定自己在做什麼。

最終他們決定製作一部關於16世紀錫釉盤的影片，是義大利陶藝家龐培（Orazio Pompei）的創作，曾用於奢華晚宴。負責社群媒體貼文的邁爾斯與瑪麗·金（Mary King），從編就的Z世代俚語表中擷取詞彙撰寫腳本。

盧克斯收到腳本後，立即上網查閱這些詞彙的定義。她得知「rizzler」指魅力四射的人，「money-maxing sigmas」意指不社交、不戀愛、一心只想變更有錢的超酷強者，而「aura points」則是指氣場分或魅力值。

盧克斯精通英、法、義語，以及基礎德語和俄語，她將掌握Z世代俚語視為學習新語言，並在金的指導下練習發音。25歲的金表示，初入國家美術館時，她從未預料有一天會坐在辦公室裡，打開Word文件寫下「rizzler」這個詞；坐在金身旁的盧克斯笑說，她超愛這個詞。

同事們透露，盧克斯現已將新學的語言融入日常生活，她最近發郵件告知遲到原因時，就用「搭上糟透（chopped）的地鐵」來形容其慢速。

社群媒體 義大利 地鐵

