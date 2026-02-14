狗聽音樂可紓壓 但不一定都喜歡古典樂

我的頻道

世界新聞網／輯
有些人會放音樂給狗狗聽，而音樂對狗的效果會因狗的個性、環境、曲風和音量而有所不同。美聯社
有些人會放音樂給狗狗聽，而音樂對狗的效果會因狗的個性、環境、曲風和音量而有所不同。美聯社

有些人會放音樂給狗狗聽，而音樂對狗的效果會因狗的個性、環境、曲風和音量而有所不同，專家說古典樂似乎能幫助狗情緒平靜，但不是所有的狗都喜歡古典樂，狗往往會習慣於習以為常的事物，而非天生就喜歡某類型的音樂。

美聯社報導，分離焦慮、噪音恐懼等因素會造成狗感到焦慮和壓力，相應的行為反應也有很多，甚至可能加劇吠叫和攻擊性等負面行為。塔夫茲大學（Tufts University）卡明斯獸醫學院（Cummings School of Veterinary Medicine）的講師道林蓋爾（Seana Dowling-Guyer）說，音樂或許能讓狗放鬆，但她若要減輕狗的壓力，音樂並非她的首選。

道林蓋爾曾在收容所工作，她發現狗的吠叫和跳躍等行為有時會嚇跑潛在收養者，其他同事試圖透過放音樂讓狗平靜，但對於要放什麼音樂各執一詞，這促使道林蓋爾進行深入研究，她說她對於音樂在狗身上的實際應用很感興趣，但她認為音樂不該被視為狗焦慮行為或會焦慮環境的解決良方，也不能取代更正式的訓練。

亞利桑納州的「高地人道」（High Country Humane）收容所會播放古典樂和純音樂來讓狗平靜。塔夫茲大學心理學教授帕特爾（Aniruddh Patel）說，簡化的古典音樂節奏緩慢、重複性高、音符柔和，在變化莫測的環境中，任何能帶來可預測性的聲音都能安撫動物。

科羅拉多州立大學研究人類和動物互動行為的教授科根（Lori Kogan）說，不是所有的狗都喜歡古典音樂，也不是所有狗在接觸類似種類的音樂時都表現出相同行為，狗會習慣於習以為常的事物，並非天生就喜歡某種音樂。

若想讓音樂對狗有助益，道林蓋爾說很多飼主會在出門時放同一節目或音樂來刺激或分散狗的注意力，她建議播放不同節目和歌曲，狗才不會無聊，也不會把特定曲目和主人離開這樣的負面事件做連結。

留意寵物在你打開音響時的反應也能提供有用訊息，道林蓋爾說可以觀察狗是否出現舔嘴唇或喘氣等不適的跡象很重要，這能幫助判斷狗是否喜歡音樂。

道林蓋爾說，放音樂給寵物聽沒有壞處，若狗對音樂沒興趣也不要灰心，她也提醒飼主要留意那些聲稱音樂可以解決行為問題的訓練師，表示這是一個危險信號。美國獸醫行為學家學院說，若特定訓練技巧使用不當，恐對寵物造成身心傷害。

不是所有的狗都喜歡古典音樂，也不是所有狗在接觸類似種類的音樂時都表現出相同行為，...
不是所有的狗都喜歡古典音樂，也不是所有狗在接觸類似種類的音樂時都表現出相同行為，狗會習慣於習以為常的事物，並非天生就喜歡某種音樂。美聯社

寵物 古典樂 亞利桑納州

