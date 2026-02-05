蒙古冬奧選手隊服 傳統長袍設計美翻了

2026年米蘭-柯蒂納(Milan Cortina)冬季奧林匹克運動會(Winter Olympic Games，簡稱冬奧)即將登場，蒙古官方制服因為其精湛的工藝和透過時尚來展現文化認同的設計，成為各界矚目焦點。路透

2026年米蘭-柯蒂納(Milan Cortina)冬季奧林匹克運動會(Winter Olympic Games，簡稱冬奧 )即將登場，蒙古官方制服因為其精湛的工藝和透過時尚來展現文化認同的設計，成為各界矚目焦點；蒙古這次制服是由蒙古品牌Goyol Cashmere設計，將傳統布料和歷史元素與現代輪廓和實用性完美融合，在社群媒體 上引發熱議。

這款制服的設計理念，根源自蒙古悠久的遊牧生活和紡織傳統；其設計靈感，明顯受到蒙古草原游牧民族穿著的古老服飾德勒(deel)的啟發，並以此為基礎，重新詮釋德勒的經典廓形，讓服飾更符合現代美學；這系列冬奧制服中，其禮服剪裁優雅搭配高領設計，但留有便於活動的開口，將德勒的精髓融入到這件既莊重高貴又舒適易穿的服飾之中。

這種設計選擇不僅僅是出於美學考量。蒙古傳統服飾「德勒」在歷史上曾是實用的日常服裝，如今將其重新融入奧運 服飾的設計，成功將蒙古的過去與現在連接起來，象徵著蒙古的韌性和傳承。

最終呈現出的，是一套個有著連貫性的系列服飾，用服裝作為講一種說故事的形式，將蒙古的過往與其如今在世界舞台上的地位，聯繫起來。

蒙古隊這套制服，從一亮相就因其鮮明的個性和清晰的美學理念，在網路上引爆熱烈反響；網友紛紛稱讚蒙古透過服飾來呈現文化內涵的能力，將原本只是禮儀性的服裝，轉化為具有敘事深度的時尚單品。