蒙古冬奧選手隊服 傳統長袍設計美翻了

編譯尤寶琪／即時報導
2026年米蘭-柯蒂納(Milan Cortina)冬季奧林匹克運動會(Winter Olympic Games，簡稱冬奧)即將登場，蒙古官方制服因為其精湛的工藝和透過時尚來展現文化認同的設計，成為各界矚目焦點。路透
2026年米蘭-柯蒂納(Milan Cortina)冬季奧林匹克運動會(Winter Olympic Games，簡稱冬奧)即將登場，蒙古官方制服因為其精湛的工藝和透過時尚來展現文化認同的設計，成為各界矚目焦點。路透

2026年米蘭-柯蒂納(Milan Cortina)冬季奧林匹克運動會(Winter Olympic Games，簡稱冬奧)即將登場，蒙古官方制服因為其精湛的工藝和透過時尚來展現文化認同的設計，成為各界矚目焦點；蒙古這次制服是由蒙古品牌Goyol Cashmere設計，將傳統布料和歷史元素與現代輪廓和實用性完美融合，在社群媒體上引發熱議。

這款制服的設計理念，根源自蒙古悠久的遊牧生活和紡織傳統；其設計靈感，明顯受到蒙古草原游牧民族穿著的古老服飾德勒(deel)的啟發，並以此為基礎，重新詮釋德勒的經典廓形，讓服飾更符合現代美學；這系列冬奧制服中，其禮服剪裁優雅搭配高領設計，但留有便於活動的開口，將德勒的精髓融入到這件既莊重高貴又舒適易穿的服飾之中。

這種設計選擇不僅僅是出於美學考量。蒙古傳統服飾「德勒」在歷史上曾是實用的日常服裝，如今將其重新融入奧運服飾的設計，成功將蒙古的過去與現在連接起來，象徵著蒙古的韌性和傳承。

最終呈現出的，是一套個有著連貫性的系列服飾，用服裝作為講一種說故事的形式，將蒙古的過往與其如今在世界舞台上的地位，聯繫起來。

蒙古隊這套制服，從一亮相就因其鮮明的個性和清晰的美學理念，在網路上引爆熱烈反響；網友紛紛稱讚蒙古透過服飾來呈現文化內涵的能力，將原本只是禮儀性的服裝，轉化為具有敘事深度的時尚單品。

在全球運動服裝設計，普遍趨向通用運動美學或極簡品牌化的背景下，蒙古隊服的設計概念，脫穎而出；這些服裝不但取自於傳統，同時還兼具現代詮釋的自由；早在運動員穿著著它們首次上場比賽之前，就以其優雅和氣場傳遞著文化傳承。

這款制服的設計理念，根源自蒙古悠久的遊牧生活和紡織傳統；其設計靈感，明顯受到蒙古...
這款制服的設計理念，根源自蒙古悠久的遊牧生活和紡織傳統；其設計靈感，明顯受到蒙古草原游牧民族穿著的古老服飾德勒(deel)的啟發，並以此為基礎，重新詮釋德勒的經典廓形，讓服飾更符合現代美學。路透

