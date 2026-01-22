看到這紅色信箱 投下給紐約市的匿名情書

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
示意圖。Image by Ylanite Koppens from Pixabay
如果這周在你喜歡的咖啡廳或精品店內，看到一個紅色的信箱，先別急著找郵票；這些信箱不是用來寄帳單、賀卡或明信片的；它們是用來收集的更珍貴的東西：寫給紐約的匿名情書。

紐約花藝設計工作室POPUPFLORIST，2026年將第二年推出遍佈全城的「情書畫廊」(Love Letter Gallery)活動；這項情人節活動，邀請紐約市民拿起紙筆，寫下他們對某人、某個地方、某段回憶或這座城市本身的真實感受；從19日開始，包括Big Night、The Elk、Tarin Thomas和Bon Bon在內等十幾家本地商家，都將擺出紅色信箱，讓你的日常購物行程，變成一場低調浪漫的舉動。

這個創意很簡單：手寫一封情書，投進指定的信箱，然後就可以離開，不必擔心有人會找到你。

接下來，活動創辦人海茲(Kelsie Hayes)將會帶領POPUPFLORIST團隊，為這場為期一天的展覽核心，挑選出30封特別的情書，並為每封情書都搭配一個根據其內容定制的花藝裝置；今年的情書畫廊將於2月7日在霍華德街上的HOST公開展出，免費註冊後就可以一整天在畫廊裡漫步、閱讀，靜靜地感受陌生人筆跡的魅力。

這場活動就持著一個簡單的理念：愛情故事無需精心修飾、公開發布或廣為流傳，也能觸動人心；「情書畫廊」儼然成為紐約市一年一度的情感縮影，無論是浪漫、懷舊、幽默、尷尬，甚至是令人心碎的瞬間，都透過筆墨紙縹緲地呈現出來。

在這個許多情感都活在文字氣泡中的城市裡，「情書畫廊」提醒我們，放慢節奏來用手寫下文字，依然能帶來別樣的感受；對於任何想要向紐約傾訴衷腸，卻又不願留下姓名的人來說，這就是你的機會。

