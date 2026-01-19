她用薑餅屋復刻紐約地標建築 奪烘焙賽大獎

我的頻道

編譯周靜芝/即時報導
薑餅屋。Image by Slava Sidorov from Pixabay
薑餅屋。Image by Slava Sidorov from Pixabay

紐約市布魯克林高地（Brooklyn Heights）一位業餘烘焙愛好者在烘焙大賽中，以令人讚嘆又垂涎的薑餅屋重現了這座城市最具標誌性的老旅館之一，贏得「粉絲最愛」大獎。

身為律師的蒂德（Rosy Teed）酷愛烘焙，在紐約市博物館（Museum of the City of New York）舉辦的「薑餅紐約」（Gingerbread NYC）區際烘焙賽中，以10層樓高的切爾西旅館（Hotel Chelsea）薑餅屋驚豔全場。作品不僅配備吉利丁薄片窗戶、蛋白糖霜陽台，更完整重現了經典招牌。

博物館表示，這件作品在參觀者與工作人員中無疑是最受歡迎的。自11月7日展出以來，得票數比其他紐約地標薑餅屋如史坦頓島燈塔、克里斯多福街石牆車站、自由女神像及克萊斯勒大廈多出近1700票。

30歲的蒂德表示，她熱愛切爾西旅館那些欄杆，更迷戀其恢弘規模，是座充滿理想的建築傑作，而它承載的歷史更令她傾心，其中蘊藏無數經典的紐約故事。

擁有140年歷史的切爾西旅館，曾接待過馬克·吐溫（Mark Twain）、亞瑟·米勒（Arthur Miller）、佩蒂·史密斯（Patti Smith）、安迪·沃荷（Andy Warhol）與巴布·狄倫（Bob Dylan）等眾多名人；也啟發了歌手路·瑞德（Lou Reed）、李歐納·柯恩（Leonard Cohen）和瓊妮·蜜雪兒（Joni Mitchell）的創作，更因傳聞性手槍樂團貝斯手席德·維瑟斯（Sid Vicious）在此刺死女友而聲名大噪。

來自溫哥華的蒂德說，自幼便與家人共同製作薑餅屋，這項消遣逐漸轉為節日期間全心投入的熱情。她說，為這次比賽歷時一個月、耗費200小時的過程，並非完全甜蜜，甚至某晚因烤箱起火招來消防局上門；在被判定自家烤箱無法使用後，她只能改用烤麵包機並借用親戚的廚房來完成參賽作品。

為向切爾西旅館致敬，蒂德最終用了相當於28份標準薑餅屋食譜的原料，並製作無數蛋白糖霜，以強化這件在博物館展出四個月的作品結構。

紐約市博物館副館長謝爾曼（Elisabeth Sherman）表示，切爾西旅館不僅是建築地標，更是紐約藝術史的象徵；蒂德以薑餅屋詮釋這份文化遺產，將其轉化為充滿想像力的雕塑，讓參觀者對作品產生強烈共鳴。

這場以紐約為主題的年度薑餅屋競賽邁入第四屆，誠邀專業與業餘烘焙師齊聚，以「經典紐約」為題，向大蘋果致敬。這次展覽共收到近50件參賽作品，刷新申請數量紀錄。

展覽於1月19日結束後，參賽者可將作品帶回；其中森林小丘西區網球俱樂部與史坦頓島會議中心的薑餅屋將存放於各區的展館永久陳列。史坦頓島燈塔薑餅屋將交國家燈塔博物館，而蒂德笑說，她的作品要被浣熊吃掉了。

