我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

欠逾萬卡債 前芝市長萊特福特遭信用卡公司提告

名畫「戴珍珠耳環的少女」 難得將至大阪展出

編譯周靜芝/即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
荷蘭海牙莫瑞泰斯皇家美術館內展出維梅爾(Vermeer)的名作「戴珍珠耳環的少女」(Girl With a Pearl Earring)。美聯社
荷蘭海牙莫瑞泰斯皇家美術館內展出維梅爾(Vermeer)的名作「戴珍珠耳環的少女」(Girl With a Pearl Earring)。美聯社

17世紀荷蘭「黃金時代」知名畫家維梅爾（Johannes Vermeer）的「戴珍珠耳環的少女」（Girl with a Pearl Earring）是海牙莫瑞泰斯皇家美術館（The Mauritshuis）的鎮館之寶；該館日前宣布，這幅世界聞名的藝術傑作將罕見地出國巡展，於今年8月21日至9月27日在日本大阪中之島美術館展出。

法新社報導，莫瑞泰斯皇家美術館在這段期間將因整修暫停開放。館方表示，「戴珍珠耳環的少女」是全球最著名的畫作之一，僅在極特殊情況下才會出借予其他機構。該畫上次外借是在2023年，當時僅前往阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum）展出。

2012至2014年間，為配合莫瑞泰斯皇家美術館大規模整修工程，此畫曾展開世界巡迴展。據館方統計，巡展期間共吸引約220萬人次參觀。

莫瑞泰斯皇家美術館總監戈塞林克（Martine Gosselink）指出，此幅畫作赴日之行是該館與當地觀眾分享的獨特機會，或許也是最後一次機會。

這幅畫因主角神祕的表情，令人聯想起達文西的著名肖像畫，而被譽為「北方蒙娜麗莎」（Mona Lisa of the North）。「戴珍珠耳環的少女」啟發了一部暢銷小說，後被改編成好萊塢電影，使畫作享譽全球。

畫中年輕女子置於深色背景，頭部轉向觀者，一顆珍珠耳環在她藍色與米黃的頭巾下閃閃發光。

好萊塢 日本

上一則

史丹利情人節限定版隨行杯 靈感來自蛋糕裱花

延伸閱讀

日本大阪通天閣商家大火濃煙竄天際 30輛消防車馳援火勢難控制

日本大阪通天閣商家大火濃煙竄天際 30輛消防車馳援火勢難控制
湖北美術館火災 網熱議「陰謀論」：避免被追查藏品

湖北美術館火災 網熱議「陰謀論」：避免被追查藏品
關西機場疑美工刀失蹤全場重新安檢 旅客苦等數小時

關西機場疑美工刀失蹤全場重新安檢 旅客苦等數小時
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

熱門新聞

網友分享自己陽台種菜的建議方式。番茄示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Robert So）

6種「報恩菜」無限續杯 陽台種一次連吃半年

2026-01-09 19:06
美國量販店巨擘好市多（Costco）。(美聯社)

好市多熟食區新品上架 粉絲：終於等到這一天

2026-01-13 10:25
知名鞋品業者Hoka旗下Clifton 10運動鞋。圖取自Amazon.com

Hoka這款跑鞋 穿上它日走2.5萬步也不累

2026-01-09 11:23
民眾出國度假搭機時，多半循規蹈矩在機場櫃檯排隊、辦理行李托運、領取登機證，然後進關接受安檢掃描、準時搭機，然而通關安檢時「隨身行李托盤不歸位」的問題，惹來不少民怨。示意圖。美聯社

旅客機場安檢使用托盤 這行為最讓人惱火

2026-01-06 12:34
川普總統(Donald Trump)「又大又美法」(big beautiful bill)實施一系列改革下，全美許多人2026年將獲得比往年更多的退稅款，很可能創史上最大的退稅金額。（路透）

史上規模最大退稅季？專家：取決這2項因素

2026-01-11 12:35
示意圖。（路透）

自助餐這種「魚」別夾 她誤食下身失守：還流橘黃色的油

2026-01-11 10:25

超人氣

更多 >
ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議

ICE挨家挨戶問「亞裔住在哪裡？」明州盤查行動引爭議
七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役

七旬華婦赴美探獨子 傍晚散步被撞亡 兒剛從海軍退役
咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好

咖啡是代謝助攻王 營養師：這種咖啡效果最好
4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望

4星座過40歲沒煩惱 金牛事業步正軌、他在業界建威望
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方