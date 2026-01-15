名畫「戴珍珠耳環的少女」 難得將至大阪展出

荷蘭海牙莫瑞泰斯皇家美術館內展出維梅爾(Vermeer)的名作「戴珍珠耳環的少女」(Girl With a Pearl Earring)。美聯社

17世紀荷蘭「黃金時代」知名畫家維梅爾（Johannes Vermeer）的「戴珍珠耳環的少女」（Girl with a Pearl Earring）是海牙莫瑞泰斯皇家美術館（The Mauritshuis）的鎮館之寶；該館日前宣布，這幅世界聞名的藝術傑作將罕見地出國巡展，於今年8月21日至9月27日在日本 大阪中之島美術館展出。

法新社報導，莫瑞泰斯皇家美術館在這段期間將因整修暫停開放。館方表示，「戴珍珠耳環的少女」是全球最著名的畫作之一，僅在極特殊情況下才會出借予其他機構。該畫上次外借是在2023年，當時僅前往阿姆斯特丹國家博物館（Rijksmuseum）展出。

2012至2014年間，為配合莫瑞泰斯皇家美術館大規模整修工程，此畫曾展開世界巡迴展。據館方統計，巡展期間共吸引約220萬人次參觀。

莫瑞泰斯皇家美術館總監戈塞林克（Martine Gosselink）指出，此幅畫作赴日之行是該館與當地觀眾分享的獨特機會，或許也是最後一次機會。

這幅畫因主角神祕的表情，令人聯想起達文西的著名肖像畫，而被譽為「北方蒙娜麗莎」（Mona Lisa of the North）。「戴珍珠耳環的少女」啟發了一部暢銷小說，後被改編成好萊塢 電影，使畫作享譽全球。

畫中年輕女子置於深色背景，頭部轉向觀者，一顆珍珠耳環在她藍色與米黃的頭巾下閃閃發光。