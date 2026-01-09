從數百萌犬到美國250歲生日 紐約市今年8場重頭戲

圖為女星亞莉安娜(Ariana Grande)在英國倫敦出席電影「魔法壞女巫：第二部﻿」（Wicked: For Good）的歐洲首映禮。(歐新社)

新的一年，紐約市籌備了滿檔的重量級博物館展覽、百老匯 巨星大戲、流行天后讓歌迷久候的巡迴演唱會，以及一場舉國同歡的美國250歲生日慶典。以下是Time Out網站精選出最令人期待的8大亮點：

1. 翠貝卡（Tribeca）迎來藝術新據點

歐納西斯（Onassis）基金會旗下為XR、AI與沉浸式表演藝術家提供創作空間的「Onassis ONX」，正從中城搬到翠貝卡；新工作室佔地6000平方英尺，將使空間規模倍增。首場展演「TECHNE：歸鄉」（TECHNE: Homecoming）於1月9日至18日登場，集結六位藝術家透過影像環境與虛實融合（phygita）互動裝置探索身份認同與親緣關係。

2. 全美最負盛名骨董展將升級尋寶體驗

第72屆年度冬季展會將於1月23日至2月1日重返曼哈頓公園大道軍械庫（Park Avenue Armory）。匯聚70家國際知名骨董商，展品橫跨五千年歷史，可趁此為居所添置大師畫作、精緻瓷器、19世紀義大利玻璃工藝、中世紀微型畫，以及任何喜愛的奇珍異品。

3. 數百隻萌犬現身賈維茨（Javits）中心

所有愛狗人士注意了！美國犬業俱樂部（American Kennel Club）將於2月7日至8日，在賈維茨中心舉辦適合全家同樂的「AKC犬種見面會」。從澳洲牧牛犬到挪威布哈德犬，葡萄牙水獵犬到西藏獵犬，來自世界各地的汪星人都將現身與賓客互動嬉戲，同時讓人學習負責任的寵物飼養方式，並了解哪些犬種最適合自己。

4. 百老匯將綻放空前歡樂狂想

今年百老匯演出季已排滿各種劇目：春季將迎來「貓」系列的「傑利可舞會」（The Jellicle Ball）；新版時空穿越劇「洛基恐怖秀」（The Rocky Horror Show）將於傳奇的54俱樂部（Studio 54）推出；還有貝蒂·蜜勒電影「莫忘當年情」（Beaches）、諾爾·寇威爾（Noël Coward）喜劇「墮落天使」（Fallen Angels）改編的音樂劇，以及更多「鐵達尼號」相關作品等。

5. 紐約現代美術館（MoMA）杜象（Marcel Duchamp）特展

睽違50年，聚焦杜象前衛與革命性作品的回顧展即將登陸MoMA，此展由費城 美術館協辦，展期自4月12日至8月22日（之後將移師費城，最終返回藝術家故鄉法國）。杜象特展匯集近300件跨越60年創作生涯的各類媒材作品，從立體主義傑作「下樓的裸女二號」（Nude Descending a Staircase No. 2）到「可攜式博物館」The Box in a Valise。

6. 美國建國250周年生日

作為美國最偉大的城市之一，紐約自然不能缺席美國250歲生日慶典。籌備中的活動包括紐約市立博物館展至5月1日的「佔領之城：紐約與美國革命」特展）；7月3日至8日的「航向250周年」活動，紐約新澤西港將迎來帆船船隊與濱水嘉年華；以及紐約公共圖書館自6月13日起，將於「革命：1776與其後」特展中展出具代表性的建國文件、文物與藝術品等。屆時更多遊行、派對、論壇及愛國慶典，將延續這股熱潮。

7. 亞莉安娜（Ariana Grande）展開或許是生涯的最終巡演

獲奧斯卡提名的「魔法壞女巫」（Wicked）女歌手亞莉安娜宣布，2026年「永恆陽光」（Eternal Sunshine）巡演將是她很長一段時間內最後的舞台之作。自2019年「Sweetener」全球巡演後，紐約樂迷已六年未見其現場演出，值得慶幸的是，她已敲定7月在布魯克林巴克萊中心舉行五場大型演唱會（12、13、16、18及19日），門票現已開賣。

8. 電視節目「小老虎丹尼爾」將搬到布朗士 動物園

深受喜愛的PBS兒童頻道節目「小老虎丹尼爾」（Daniel Tiger’s Neighborhood）將在全美各大動物園化身實體體驗，首站定於2026年夏季於布朗士動物園舉行。這場沉浸式巡迴展覽，靈感來自節目內容，結合小老虎丹尼爾傳授生活智慧的招牌策略與野生動物探索。參與者可透過互動遊戲認識動物，並與丹尼爾及其夥伴合影。