曾因色盲繪畫課不及格 他擁抱繽紛成為知名藝術家

哥倫比亞藝術家達維拉(Fernando Dávila)因為天生色盲，童年美術課成績不及格，但是憑藉對繪畫的熱情，堅持擁抱色彩，成為享譽國際的知名畫家。

達維拉8歲上繪畫課，把驢子畫成紅色，美術成績不及格，當時的他尚不知道是色盲造成，如今72歲的達維拉不但克服色盲，還成為備受推崇的藝術家，色彩鮮明的畫作曾在南美洲、歐洲與美國等多地展出，近日在邁阿密畫室接受美聯社記者訪問時直言：「我擁有世界上最棒的工作，就是每天早上畫畫，」 並強調：「調配色彩，將快樂分享給世界，這才是我真正熱情所在。」

天生色盲的達維拉30歲以前只能用黑白兩色作畫，因為色盲是一種無法治癒的先天疾病，患者難以分辨特定顏色，尤其是紅色與綠色，直到1980年代中期，達維拉透過特殊眼鏡輔助開始進行彩色創作，鏡片一側透明、一側為紅色，可協助他分辨原本模糊的對比色，配戴眼鏡時，可辨識三分之二的顏色；未配戴時，則僅能看見約四成色彩。

達維拉透過特殊眼鏡輔助開始進行彩色創作，鏡片一側透明、一側為紅色，可協助他分辨原本模糊的對比色。美聯社

對達維拉而言，色盲猶如擁有一盒巧克力卻僅能淺嚐幾口，坦承對於「看見所有顏色」懷有強烈渴望：「這是我生命缺少的東西，每當有人說『看看這朵花有非常亮麗的粉紅色』，我就會想把它畫出來。」並強調：「那是一種發自內心的渴望，我能感受色彩的震動。」

達維拉家族有色盲遺傳，祖父與叔公輩只能看見黑白色，儘管女性少有色盲，偏偏達維拉母親與三位姨媽就是色盲，就連他兩位兄弟也有辨色障礙。

歷經多年努力，達維拉繪畫事業橫跨哥倫比亞、紐約與佛羅里達州 ，1999年還獲得哥倫比亞國會頒發「民主勳章」(Order of Democracy)，畫作也曾出現在佳士得(Christie)與蘇富比(Sotheby)等國際拍賣 會，作品通常以藍色為基調，描繪浪漫的擁抱男女以及自然風景，達維拉指出：「我認為色彩是生命中最重要的元素之一，對我而言更是如此。」