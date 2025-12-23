法國超市手工動畫廣告 被讚勝過迪士尼

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
這則以「美食結交好友」為主題的廣告，接著透過動畫講述了一隻孤獨的狼，決定在聖誕節改變吃肉的飲食習慣，學習烹煮蔬菜，並因此結交到更多朋友。（美聯社）
可口可樂(Coca-Cola)和麥當勞(McDonald's)等全球知名品牌都紛紛加入AI潮流，借助AI製作聖誕廣告時，法國一家連鎖超市卻展現了人工動畫的強大力量和價值；不少網友表示，就連迪士尼(Disney)和皮克斯(Pixar)都能從中學習一二。

法國連鎖超市Intermarché的這則聖誕廣告，與可口可樂一樣以動物為主角，可他們用人力製作出的動畫效果，卻是截然不同；從概念故事到執行，這則廣告為節日溫馨動畫樹立了新標竿，甚至激發了不少粉絲創作，並喊話要這家超市製作出完整電影。

這部名為「不被愛的狼」(Le mal aimé，Unloved)的動畫廣告，是由Illogic Studios執導，巴黎動畫工作室Wizz製作以及創意機構Romance廣告公司監製下完成的。

（若有侵犯著作者權益，請連絡本社刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

影片來源：youtube/Intermarché

影片一開始，一個小男孩因為對收到的狼玩偶而感到害怕；為了安撫他，他的叔叔開始講故事給他聽，帶領影片進入動畫。

這則以「美食結交好友」為主題的廣告，接著透過動畫講述了一隻孤獨的狼，決定在聖誕節改變吃肉的飲食習慣，學習烹煮蔬菜，並因此結交到更多朋友；影片中，狼發現新鮮蔬菜的情節，則旨在與Intermarché的生產商和商家概念相呼應。

雖然這則廣告採用了3D動畫風格，但製作團隊並沒有採用皮克斯電影那種超寫實的風格；反之，他們選擇在3D畫面上疊加一層繪畫效果，營造出一種兒童故事書的感覺，這與廣告想呈現的「在聖誕節給孩子講故事」的主題相契合；而且，相較於可口可樂靠著「五人專家小組」製作出7萬個片段製成廣告，Intermarché的專案則有超過50人參與。

他們的團隊先是透過在平面上繪圖來探索風格，接著再將選訂的設計轉化為3D，並力求保持手工製作童話書的美感；這種方法的效果也顯而易見，製作出了宛如電影般品質的廣告，短短13天在YouTube就吸引超過3百萬的觀看與超過12萬的點贊。

可口可樂 聖誕節 AI

8種方式 找到住家附近免費或低價牙科服務

